Podemos Siero advierte: "La modificación de la zona azul obligará a pagar en los aparcamientos disuasorios sin garantía de tener plaza"

Podemos Siero pide al equipo de Gobierno que "detenga" la aprobación de la modificación de la Ordenanza que regula la zona azul y asegura que en ella "se establece que por 30 euros al mes se podrá aparcar sin necesidad de mover el vehículo, lo que puede provocar que haya más vehículos con derecho a estacionar sin límite que plazas disponibles". Según esto, "estaríamos pagando sin garantía de poder tener plaza libre", afirma la concejal de la formación, Silvia Tárano.

La modificación de la ordenanza se abordó en Comisión Informativa en el Ayuntamiento y hay varios puntos con los que Podemos Siero no está en absoluto de acuerdo. En este sentido, Tárano indicó que, "con la excusa de incorporar 30 minutos gratis, convertirá los aparcamientos disuasorios en parkings al aire libre de pago".

La edil añadió, además, que "llevamos años pidiendo una zona azul gratuita para las personas con tarjeta de movilidad reducida y una zona en el centro de la Pola y Lugones con un periodo gratuito limitado en el tiempo sólo para ciertas plazas". De esta forma, "se mantendría el equilibrio entre zonas de alta rotación y zonas que necesitan quienes viven y trabajan en Siero para estacionar sus coches", defiende Silvia Tárano.

Por otra parte, adelantó otra de las medidas con las que la formación no está de acuerdo. La concejala detalla que "la propuesta presentada por el PSOE conlleva que la tarifa pase de 0,6 a 0,9 euros la hora" e incide en que "aunque se regalen 30 minutos, el precio para 150 es el mismo que antes". Esto se traduce en que "quien aparque para acudir a servicios como consultas de salud, asesoramiento o gestiones personales acabarán pagando lo mismo que antes e incluso en las estancias pequeñas, ya que a pesar del periodo gratuito, si se quiere estar 35 minutos se pagará lo mismo al subir de 0,20 a 0,35 el mínimo a pagar". En este sentido, afirma que el aparcamiento del centro de salud de Pola de Siero pasa a ser de pago y señala que "asistir al médico implicará pagar un mínimo de 0,35 euros".

Tárano también critica que la concejala de Movilidad, Patricia Antuña, justifique los cambios "porque se han incrementado los problemas de circulación detectados en el municipio, consecuencia del aumento del número de vehículos y la falta de rotación especialmente en las zonas de alta demanda", sin que en ningún momento reconozca que "su gestión de eliminación de plazas es la causa de todos los problemas".

Por otro lado, Podemos reitera la necesidad de elaborar un verdadero plan de movilidad con autobuses urbanos, aparcamientos disuasorios gratuitos, zona de alta rotación y reducción de precio para las personas residentes que no cuenten con plaza de garaje.