Siero ofertará 1.300 plazas en 122 cursos y talleres en el Programa Formativo de la Fundación Municipal de Cultura

Un total de 122 cursos y talleres, con unas 1.300 plazas y que se impartirán en 12 localidades distintas de Siero. Son los números del Programa Formativo de la Fundación Municipal de Cultura 2025-2026, que se presentó ayer para dar el detalle de una propuesta con infinidad de posibilidades de aprendizaje y ocio y que se desarrollará de octubre a junio, aunque la duración de cada opción es variable.

Club de lectura de adultos, costura creativa infantil, encaje de bolillos, dispositivos móviles y tablets para mayores, pintura de adultos, "Anímate a leer y entrena tu memoria", "Aprende a realizar trámites por internet", cocina infantil, "Conoce la ópera" o trabajo con cuero son algunos de los cursos y talleres. También se ofertan, entre otros, los de grabado calcográfico, inglés para viajar, patchwork, pintura infantil, cómic, procesos artísticos, decoración y tapizado, restauración de muebles, talla de madera, informática, patronaje, "Pequeño market robot" o teatro infantil.

En lo que respecta a los cursos de música se impartirán música y movimiento, acordeón, batería, bajo, conjunto musical, coros, flauta travesera, gaita y lenguaje musical. En guitarra se impartirá clásica, moderna e hispanoamericana. Y se proponen también las actividades de "Música para bebés y papás", para niños y niñas, percusión tradicional, piano, saxofón, violín, viola y violonchelo.

Las localidades en las que se reparten en esta edición los cursos y talleres son Colloto, La Fresneda, la Pola, Lieres, Lugones, Valdesoto, El Berrón, Hevia, Santa Marina, Santiago Arenas, Tiñana y Viella.

Madera, escritura y lectura

El plazo de preinscripción general en los cursos será del 9 al 14 de septiembre, ambos inclusive. Se podrá realizar de manera telemática, pero es necesario tener credenciales de acceso a la plataforma desde la que se gestionarán las solicitudes. En las oficinas de la Casa de Cultura de Pola Siero o del Centro Polivalente Integrado de Lugones informan de cómo obtenerlas en horario de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, en los días anteriores a que comience el periodo habilitado para preinscribirse.

La edil de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, quiso poner ayer en valor durante la presentaciónla oferta de los talleres de talla de madera y el club de lectura, así como la incorporación al programa de los talleres de escritura.