El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: "Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas"

"El mercado de ganados es un centro de trabajo. Entonces, mientras se está trabajando, hay un reglamento interno y unas normas de funcionamiento que impiden la entrada de menores durante el tiempo que se está trabajando por cuestiones de seguridad". Esta es la explicación que el alcalde de Siero, Ángel García, ha dado con respecto a la expulsión de un menor de edad este lunes de las instalaciones sierenses.

El padre del joven, Daniel Berdasco, cogerente de la empresa cárnica Benfer, mostró su indignación al acudir con su hijo al equipamiento municipal, y que el funcionario que supervisa la cancha echase al joven, de 15 años, con el argumento de que es menor de edad, algo que considera "un abuso". El chico "tiene la inquietud de dar el relevo generacional a su abuelo y a su padre, y quiere conocer los entresijos de la compra-venta de animales en ferias y mercados de abastos, empezar en el sector desde abajo", aseguró Berdasco.

El regidor sierense ha manifestado que "es una cuestión puramente jurídica y de seguridad, porque el mercado de ganados no está habilitado con zonas de seguridad para que la gente pueda ir a visitarlo libremente cuando quiera". Es este sentido, el alcalde recordó que, este año, "hemos tenido dos accidentes por cornadas en junio y mayo y otros dos incidentes en abril y marzo. Las vacas no dejan de ser animales que pueden ocasionar algún daño o problema".

Otra cuestión diferente, "es cuando se celebran ferias o exposiciones, que cumplen con un plan de seguridad, los animales están distribuidos de otra manera y los pasillos están acondicionados para que la gente pueda entrar. Es otra manera de trabajar con otras connotaciones muy distintas".

García insistió en que "no estamos en contra del relevo generacional, ni de que los niños quieran ser ganaderos y trabajar con el ganado, pero la ley es clara en este aspecto".