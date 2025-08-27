La Ruta de Santa Isabel cuelga el cartel de "Entradas agotadas": 2.000 personas participarán este viernes en el regreso de la cita de Lugones

La Sociedad de Festejos de Santa Isabel de Lugones (Siero) colgaba la mañana de este miércoles el cartel de "Entradas Agotadas" para participar en la "Ruta 2.0". Un total de 2.000 personas se han inscrito en el regreso de la actividad, que llevaba sin celebrarse desde 2019. La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las 20.00 horas: arrancará en la Cervecería Tabert, en la calle Covadonga, y finalizará en la Plaza Europa de la localidad, donde "seguirá la fiesta y habrá varias sorpresas", explicó Candela García, presidenta de la organización en la presentación de la programación.

Las fiestas de Santa Isabel arrancarán el jueves 28 con el campeonato de tute y parchís. El viernes tendrán lugar el chupinazo y el pregón. Finalmente, el fichaje de Álex Cardero por el Club Deportivo Mirandés impedirá que el exjugador del Real Oviedo pueda dar el pregón. No obstante, "nos va a mandar un vídeo y, en su lugar, será Francisco Fidalgo, exbajista del grupo heavy Avalanch, el que pronuncie unas palabras", apuntó García. El acto será en el prao de la fiesta a las 19.30 horas.

El día 30 habrá vermú rociero, desfile folclórico internacional por el centro, muestra folclórica en el Centro Polivalente Integrado y verbena con Waykas. Candela García señaló que "este año hemos optado por introducir la novedad de los vermús porque la mayoría de la programación está enfocada al público más joven y queríamos que gente de todas las edades pudiera disfrutar de las celebraciones".

El domingo día 31 se celebrará la misa solemne con subasta del ramu. La jornada se completará con vermú musical, juegos infantiles, una visita guiada por la tarde al parque de La Cebera y la música de Grupo Beatriz para poner el prau a bailar.

El lunes 1 de septiembre, día del socio, tendrá lugar el reparto de bollo, botella y vaso de sidra, con desfile de gigantes y cabezudos por las principales calles de la localidad, tardeo y fuegos artificiales pasada la medianoche. Candela García indicó que "hay mucha gente que nos está preguntando si habrá comida en la calle y, aunque no la habrá como tal, sí que habilitaremos mesas y sillas para alrededor de 500 personas, para aquellos que se quieran quedar a merendar". Aun así, "no se harán reservas y las mesas se ocuparán por orden de llegada".

Para terminar, el martes día 2 se festejará el día del niño con precios populares en las atracciones y una obra de teatro en el Centro Polivalente dirigida a los más pequeños con entrada gratuita.

El alcalde de Siero, Ángel García, que acompañó a las organizadoras durante la presentación de la programación, indicó que "estoy muy orgulloso y muy contento de que un grupo de chicas haya luchado por sacar las fiestas adelante y cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento". Asimismo, animó a todo el mundo, tanto vecinos como visitantes a acudir "a disfrutar de la variedad de actividades".

Este es el segundo año que el grupo de jóvenes organiza las fiestas de Santa Isabel de Lugones. "Y el último", apuntó la presidenta de la Sociedad de Festejos. A pesar de que aseguran estar recibiendo "el apoyo de la mayoría de vecinos y colaboradores", indican que "se nos hace muy difícil organizar una programación tan extensa". Por otro lado, el próximo año, las celebraciones se verán obligadas a cambiar su ubicación debido a la construcción del Bulevar de Lugones, que atravesará el terreno donde se llevan a cabo los festejos. Estos se trasladarán a la Plaza Europa y, "para nosotras, significará empezar nuevamente de cero". Aunque la decisión aún no es firme, lo más probable es que, una vez termine la programación de este año, "se convoque una asamblea para renovar la junta directiva", concluyó Candela García.