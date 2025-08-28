Las Carrozas de Valdesoto son teatro en estado puro y en la cuna candasina del costumbrismo lo saben: un gran reconocimiento

"Este galardón es para las personas que diseñan y elaboran las carrozas de Valdesoto cada año porque sin ellas no habría éxito en el desfile". Esto dijo Alberto Berdayes, portavoz de la comisión de festejos "San Félix" de Valdesoto al saber que "Les Carroces de Valdesoto" recibe mañana, viernes, un premio "Aurora" honorífico en la gala final del Salón de Teatro Costumbrista de Candás que tendrá lugar en el teatro Prendes.

"Nos hace mucha ilusión que nos den este galardón. Es el segundo año que estamos al frente de la fiesta y tenemos que reconocer el duro trabajo y el buen hacer de las comisiones anteriores", destacó Berdayes, quien insiste: "Solo seguimos sus pasos". El portavoz de la comisión de festejos afirmó que "somos los encargados de recogerlo, pero no habría premio sin carrozas, por lo que el mérito es suyo".

Alberto Berdayes aseguró que "seguiremos trabajando fuertemente durante todo el año para volver a dar la oportunidad a todos los carroceros de Valdesoto y alrededores". Su intención también es "enseñar al mundo" su arte. Berdayes espera que en unos días Valdesoto consiga "finalmente y por fin" otro galardón: el del Pueblo Ejemplar que otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El desfile de carrozas de Valdesoto empezó en la segunda mitad del siglo XX a modo de remate final de las fiestas patronales de San Félix. "En las carrozas vemos una exaltación de los usos y costumbres rurales de la Asturias de antaño", valora la organización de los "Aurora", que destaca que "son muchas las peñas que se afanan en preparar la mejor carroza para el desfile que abarrota las calles del pueblo".

El jurado valora, además, que "lo que hace más singular este desfile es que son muy teatrales". Y es que los integrantes de cada carroza interpretan una escena, en cada parada del desfile, relacionada con la temática que exhibe la carroza. "Muchas de estas escenas beben de la tradición rural asturiana y le permiten al público conocer hábitos, artilugios y en definitiva toda una cultura que cada vez está más extinguida debido al paso del tiempo y los cambios sociales"·, destaca la organización del Salón de Teatro Costumbrista de Candás.

Además, el mantenimiento de este desfile tradicional y ejemplar "que ensalza como pocos, de generación en generación, ese amor y devoción por la tradición teatral costumbrista asturiana" es otro de los motivos por los que el teatro Prendes otorga el "Aurora" honorífico a las Carroces de Valdesoto.

Una fiesta imprescindible

Es una de las fiestas imprescindibles del verano en Asturias, declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2003 y que este año celebró su LXII edición con la participación de diez carrozas a concurso. El ingenio y la destreza de las peñas a la hora de construir las carrozas se complementa con la buena puesta en escena de las piezas teatrales que representan.

La peña "Les Escueles" fue la ganadora del concurso de este año tras ser sancionada primero y rehabilitada en el primer puesto después. Lo hizo con la carroza "La traviesa", que narró la trama de la familia Astur Blinders, una mafia de Valdesoto que intenta imponer su poder. El segundo puesto fue para la peña "Cotiellos" con la creación "IA mí qué Pinón", en la que jugaban con la relación entre personajes de los tebeos de Alfonso Iglesias y la inteligencia artificial. El tercer lugar fue para la peña "El Chabolu" con la carroza denominada "El gochu, el feu y el fatu".

Alex Cueto es integrante de la peña "Les Escueles" y actor, además, de la compañía "Valdesoto" que participa en el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás. Lleva participando en el desfile de carrozas de Valdesoto "desde muy pequeño". "Al principio lo hacía junto a la carroza de mi hermano y, desde 2011, formo parte de la peña ‘Les Escueles’", destaca Cueto, quien recuerda que su peña "nació con muy pocos medios y con gente muy joven, pero con mucha ilusión".

El joven actor afirma que su afición por el teatro costumbrista viene precisamente de haber crecido viendo las construcciones, los decorados y las actuaciones rodando por Valdesoto". "Al fin y al cabo, una carroza no deja de ser, en muchos casos, una pequeña obra de teatro costumbrista rodante, representada en seis minutos", añade Cueto, quien está muy contento de que el desfile reciba mañana el "Aurora" de honor.

Manuel Pergentino forma parte de la peña "Cotiellos" y considera que el premio "Aurora" es "motivo de orgullo porque las carrozas son la base de este desfile y se convierten en un espacio escénico rodante donde se representa teatro costumbrista". Pergentino ve "mucha similitud entre lo que se hace en el Salón y en el desfile de Valdesoto". Para el representante de la peña "Cotiello" el "Aurora" de honor es "un reconocimiento a una trayectoria de muchos años" que da fama al pueblo de Valdesoto.