Fallece un ciclista de 35 años por causas naturales cuando circulaba al altura de Xixún (Siero)

Un joven de 35 años natural de Carbayín ha fallecido en torno a las cinco de la tarde de hoy jueves cuando iba en bicicleta a la altura de Xixún, en Siero. La muerte se produjo por causas naturales, según fuentes oficiales.

Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se recibió a través del 112 a las 15.52 horas, alertando de la caída de un ciclista en el punto kilométrico 21.300 de la AS-376, en Xixún. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil que se encargó de realizarle las maniobras de reanimación por parada cardiaca. Una hora después, a las 16.45 horas, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del ciclista.

Los agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil que acudieron al lugar de los hechos constataron que se trataba de una muerte natural por los antecedentes de insuficiencia cardiaca de la víctima. Una patrulla de Seguridad Ciudadana se hizo cargo de las diligencias.