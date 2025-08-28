El gobierno de Siero aprueba la nueva zona azul con el único apoyo de la Plataforma de La Fresneda

Los aparcamientos públicos de la zona del Maracaibo, en Pola de Siero, con 164 plazas, y el de la calle de Santa Isabel, en Lugones, con 151, comenzarán a ser de pago en cuanto se contrate el nuevo servicio de la zona azul. La medida de aplicarla en estos lugares obedece, según explicó el alcalde sierense, Ángel García, tras el Pleno celebrado este jueves, a la intención de facilitar el estacionamiento a quienes trabajan en estas localidades o no disponen de plaza propia de garaje: para ello se sacarán bonos de 30 euros mensuales, pensando en estacionamientos de larga duración.

No obstante, dicho bono no garantizará que quienes lo hayan adquirido tenga plaza para aparcar, porque dichos estacionamientos estarán abiertos a cualquier conductor. La novedad es que la primera media hora de aparcamiento será gratuita, una medida "única en Asturias", y se dispondrá además en ellos de una tarifa de 1,50 euros que permitirán aparcar durante todo el día.

El resto de aparcamientos disuasorios actuales seguirán siendo gratuitos. Sí se crearán 40 plazas nuevas de zona azul en el entorno del Centro de Salud de La Pola, en la calle Maestro Martín Galache, y en este caso se busca "la rotación, para que las personas que vayan a consulta tengan dónde aparcar", apunta el regidor.

Tanto en esta calle como en el resto de calles en las que ya rige la zona azul, la tarifa sube: después de la primera media hora gratuita, se cobrará 90 céntimos a la hora. No se prevé que se incremente la zona azul en lo que queda de mandato, se precisó.

Todas estas medidas quedaron aprobadas en un Pleno bronco y lleno de reproches por parte de la oposición. "Tendremos el mismo problema de falta de aparcamientos, pero ahora pagando", afeó la edil de Podemos, Silvia Tárano, toda vez que "asistimos a una eliminación sistemática de plazas en los últimos tiempos".

Vox no dudó en hablar de "incoherencia y traición a los vecinos", porque "hace diez años, el Alcalde lideraba las protestas contra la zona azul; se ve que el dinero hace cambiar de posición", espetó el concejal Josué Velasco.

El PP, por su parte, reclamó por boca de Juan Luis Berros que se sacara dicho punto del orden del día "por inmaduro, erróneo y por no estar lo suficientemente razonado", en un contexto de "déficit de plazas para estacionar, muchas eliminadas directamente por el alcalde".

IU también se opuso a la normativa, porque "es una chapuza, que genera inseguridad jurídica y frustración ciudadana", indicó la edil Teresa Álvarez , para sumarse a la queja general de la oposición de "falta de explicaciones" sobre el funcionamiento de la ordenanza cuando entre en vigor.

El regidor, por su parte, justificó tras el Pleno la decisión de cobrar en nuevas zonas asegurando que "los tiempos han cambiado", y recordando la "enorme complejidad" de la tramitación de una normativa con la que "no existe ningún afán recaudatorio, porque sólo se busca que cubra el coste del servicio y el pago a la decena de trabajadores que prestan servicio en él".

Además, quiso matizar que contando con los proyectos que hay para el antiguo Matadero de Pola y la adquisición de un parking en Lugones, "se han generado 1.304 nuevas plazas mientras que la zona azul suma 973 plazas entre las plazas actuales y las nuevas".

En el Pleno de ayer también hubo discrepancias en puntos como la moción del PP para disponer de contenedores específicos para los restos de poda.

El Alcalde llegó a pedir un receso en la sesión para elaborar una enmienda de adición a dicha moción, porque "estamos de acuerdo, pero entonces habrá que repercutir el incremento del coste en la tasa de la basura", indicó. El PP se opuso a esta enmienda, de manera que la moción presentada por ellos mismos acabó decayendo.