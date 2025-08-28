Siero estudiará medidas para permitir las visitas al mercado de ganado y evitar casos como el de la familia Berdasco, de Benfer

El alcalde de Siero, Ángel García, mantendrá hoy, jueves, una reunión con el director del Mercado de Ganados, Rafael Bueno, y con técnicos de seguridad municipal para valorar qué acciones es posible llevar a cabo para que el recinto ganadero pueda visitarse. El objetivo es evitar situaciones como la vivida el lunes, cuando se echó a un joven de 15 años, hijo de Daniel Berdasco, cogerente de la empresa cárnica Benfer, que había acudido con su padre.

"Valoraremos qué es necesario para poder habilitar zonas seguras en el mercado y, si es viable, se ejecutarán de la manera más ágil que sea posible". Añadió, además, que "yo procedo de un pueblo y me siento muy identificado con los ganaderos. Sé que están pasando por momentos difíciles y nuestra voluntad es que estas acciones puedan llevarse a cabo", señaló el regidor a LA NUEVA ESPAÑA.

La normativa no permite actualmente el acceso de menores o personas ajenas a la actividad del recinto por motivos de seguridad en las jornadas ordinarias del mercado, cuando "es un centro de trabajo". Otra cosa son eventos y certámenes que cuentan con planes de seguridad específicos y distribución de los espacios para garantizar que el público pueda acceder sin riesgo de incidentes.

Si se produjera un accidente en el interior del mercado, la responsabilidad recaería en la Administración local. Por ello, el pasado lunes, explicó el Ayuntamiento, se echó del recinto al joven, que, según indicó su padre, tiene interés por dar el relevo a su abuelo y a su padre, empresarios del sector de la carne.

La situación se produjo porque el reglamento interno actual no permite la entrada ni a menores ni a otras personas ajenas "por cuestiones meramente jurídicas y de seguridad, ya que las instalaciones no están acondicionadas para que la gente, sean menores de edad o no, puedan entrar", explican desde el gobierno sierense. Ahora, se va a valorar qué se puede hacer o modificar para establecer un sistema que sí permita el acceso em condiciones de seguridad a personas ajenas a la actividad laboral del centro.