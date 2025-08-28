Podemos Siero pide cambiar la ordenanza de acometidas de agua para "no castigar a las cooperativas que pasan el servicio al Ayuntamiento"
Reclama que se les cobre tarifa fija solo si necesitan obras
L. P.
Podemos Siero llevará al pleno municipal una moción en la que reclama "modificar la ordenanza de acometidas de agua para no castigar a las cooperativas que pasan el servicio al Ayuntamiento".
La concejala Silvia Tárano señala que hay vecinos que durante años se organizaron en cooperativas "para garantizarse el agua, asumiendo tareas que en realidad correspondían al Ayuntamiento". Ahora que algunas avanzan hacia la gestión municipal, "no puede ser que se les castigue económicamente".
Actualmente, la normativa municipal establece un cobro fijo de 965 euros por cada acometida, con independencia de si es necesario realizar obras o si ya existen infraestructuras plenamente operativas.
Podemos plantea que el precio íntegro solo se exija cuando haya que ejecutar una obra de conexión y que en el resto de supuestos se facture solo por el servicio que se presta. "Se trata de aplicar sentido común y equidad, reconocer el esfuerzo vecinal, evitar cargas innecesarias y garantizar que la municipalización del agua se haga de forma transparente", añade Tárano.
