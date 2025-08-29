Éxito de público en la ruta de Santa Isabel de Lugones: "Lo importante es que la gente lo pase bien y se divierta, sin más"

Éxito de público en el regreso de la "Ruta 2.0" de Santa Isabel tras seis años sin celebrarse en Lugones. Una muchedumbre de jóvenes con camisetas de colores y ganas de fiesta sobradas siguieron al vehículo que iba abriendo el trayecto por los ocho puntos en los que se va deteniendo la riada de gente, en el que se sirvió cerveza y tinto de verano en las barras instaladas en la calle. Tras una de ellas estaba el alcalde, Ángel García, con el grupo de amigos con el que hace años fue parte de la creación de esta celebración que se hizo muy popular en Siero y fuera de él.

Este viernes hubo jóvenes sierenses y de otros concejos limítrofes y también algunos llegados de otras comunidades, como el grupo entre los que había gente venida de León para disfrutar con amigos de Lugones de la que consideran "la mejor fiesta del mundo".

"Lo importante es que la gente lo pase bien y se divierta, sin más. Para eso es la fiesta del pueblo", dijo el regidor sierense, integrado en la celebración porque la conoce y siempre la disfrutó y para echar una mano a la comisión de festejos. Que hubiese público estaba cantado, pues se habían agotado todos los bonos para hacer la ruta, dos mil, con lo que la afluencia estaba asegurada.

Previamente se lanzó el chupinazo y se festejó el pregón, a cargo del que fuera bajista del grupo "Avalanch" Fran Fidalgo. En su juventud también fue atleta laureado, y por eso quiso recordar un momento especial: cuando portó la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Barcelona en 1992. La sacó al escenario y animó a la comisión de festejos a seguir adelante "para que la fiesta dure muchos años".

Antes se había proyectado una entrevista a Álex Cardero, futbolista lugonés del Real Oviedo que iba a dar el pregón en un principio y que no pudo hacerlo tras ser cedido al Mirandés.

Para este sábado está previsto el gran desfile folclórico por las calles del centro, seguido de una muestra de bailes y música en el Centro Polivalente Integrado.