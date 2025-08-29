"Lo mejor de la Pola es la gran implicación y el trabajo de los fieles"

El colombiano Sergio Santa Rendón tiene nuevo destino a partir del próximo viernes: será el párroco de Villalegre y La Luz, en Avilés. Colombiano de Medellín, asegura que echará de menos a los polesos, con los que ha compatido los últimos años: "Aquí hay mucha vida".

-Llegó a la Pola hace seis años y ahora se va... ¿Cómo recuerda su llegada?

-Venía de ser párroco en Pesoz y Los Oscos, de una realidad totalmente distinta, pero intensa también. Allí solamente fueron tres años, pero fueron los primeros tres años de mi vida sacerdotal, así que fueron días muy especiales. Tenía nueve parroquias, y cuando me ofrecieron venir a la Pola, pues encantado. Esto es completamente diferente, la Pola es una villa mucho más grande, con muchos más habitantes, mucha más vida parroquial. Lo asumí con cariño, y me vine para acá con los ojos cerrados.

-¿Cómo definiría su estancia en la parroquia polesa?

-Aquí hay una vida muy intensa de parroquia. Hay personas muy comprometidas, mucho movimiento. Pasan cosas todos los días. De hecho, a veces bromeamos con el párroco (Fermín Riaño), y decimos que lo que no pasa aquí, no pasa en ningún otro sitio. Han sido años marcados por la pandemia, por todo lo que trajo consigo y que hizo que la vida cambiara mucho. Muchas personas murieron, muchas personas cambiaron la rutina de vida y se notó un bajón en la práctica de la fe, sobre todo en los primeros dos años. Ya después se empezó a recuperar y ahora ya estamos más o menos en la normalidad. Las cosas que nos pasaron en esos tres años fueron algo difícil de asumir.

-¿Cómo deja la parroquia? ¿Hay potencial suficiente para mantener esa vitalidad?

-La población de jóvenes es un poco más difícil, pero sí que tenemos grupos de catequesis de confirmación en los que hay algunos chavales. Luego, una vez que hacen la Primera Comunión, tienen otros tres años por delante donde van madurando un poco la fe, y luego pasan a la confirmación. Y la verdad es que ahí siguen muchos de ellos. Yo creo que sí que hay potencial. Es cuestión de trabajar en ello y tirar para adelante. La vida parroquial no se ve afectada por mi marcha, porque la pastoral la lleva el párroco, y va a seguir siendo igual.

-¿Habría que trabajar más con los jóvenes para evitar que se vayan alejando de la fe?

-Es una cuestión de la propia relación de cada uno con Dios. Habría que incidir un poco más en esa relación, porque al final la fe es un encuentro con una persona, que es Jesucristo, y habría que potenciar ese encuentro, permitir que la gente se encuentre con Jesucristo resucitado. Hay mucho ruido en esta sociedad, en ese sentido, y si logramos provocar ese encuentro, la comunidad y la vida de fe siguen adelante. Como ha sido siempre aquí en Pola de Siero.

-¿Qué papel deben jugar en ello los sacerdotes, especialmente los jóvenes?

-Yo creo que hay que ser hombres de Dios. Nuestra relación con Él es lo que después configura nuestra acción pastoral. Debemos ser hombres de oración y estar atentos a las necesidades de la parroquia. Más o menos vamos viendo las demandas para trabajar en ellas. En estos días, por ejemplo, nos acaba de llegar una carta del delegado de catequesis de adultos, en la que hay mucha demanda.

-¿Cuál es el perfil de esa demanda?

-Personas que van cumpliendo más de 18 años y que o no se han bautizado, no se han confirmado o no han hecho la Primera Comunión por el motivo que sea. Para ellos se propone una formación para adultos que les permite llegar a la madurez de la fe. Y es algo que está creciendo muchísimo aquí en la Pola. Yo en los años que estuve aquí, tuve la oportunidad de tener tres grupos de catequesis de adultos. Y fue muy interesante. Alrededor de 28 personas se apuntaron y se confirmaron. De hecho, uno de ellos me eligió a mí como padrino y fue una cosa bonita. Y luego estas mismas personas han ido involucrándose en la vida de la parroquia, por ejemplo, en los scouts. Tenemos un grupo local con muchos chavales implicados en esta realidad. La gente aquí normalmente no se confirma y adiós, sino que se implica en la vida de la parroquia. En ese sentido, quizás la Pola despunta, porque estamos hablando de una parroquia grande con muchos habitantes.

-¿Cómo afronta su próximo destino en Avilés?

-Pues con mucha ilusión. Cuando yo llegué a Asturias, siendo seminarista, me mandaron a una parroquia de Avilés, así que de alguna manera siempre ha estado en el corazón. Me haré cargo de dos parroquias: Villalegre y La Luz, barrios obreros en los que me hace ilusión trabajar.

-¿Cuál es la principal lección que se lleva de la Pola?

-Yo creo que el trabajo con la gente. Aquí son muy receptivos al trabajo. Uno empieza a ver resultados en la medida en que la gente se implique y se entregue a ese trabajo. Como pasa en la Pola, donde existen múltiples grupos parroquiales, desde limpieza a misiones, catequistas, vida ascendente, obras, consejo pastoral... Yo me llevo en primer lugar el cariño de los fieles. Y en segundo, la ilusión de trabajar. Porque cuando tú trabajas por el Señor, por el reino de Dios, pues ves frutos. Indudablemente, para un sacerdote el progreso espiritual de los fieles es el mejor premio que te pueden dar. Ver cómo los feligreses van creciendo, se van ilusionando, van aumentando su práctica de fe, es muy gratificante. Y cuando la gente trabaja, es una colaboración que hacen al cura, pero al final se están ayudando a sí mismos.

-¿Cómo define a los polesos?

-Son gente enamorada de su pueblo. Lo llevan a rajatabla y le sale por los poros ese amor. La Pola ye la Pola, como dicen ellos. Y ciertamente aquí se vive un apego por lo propio muy grande. Los voy a echar de menos, y no sólo a la Pola, sino a todos los pueblos de alrededor que yo atendía más directamente: El Cuto, Carbayín Alto, Carbayín Bajo durante tres años, Valdesoto, Santa Eulalia de Vigil y Marcenado. En Vega de Poja también estuve unos dos años más o menos. Y en todos estos lugares estuve muy contento. Prometo que vendré de visita a menudo.