Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: "Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias"
El Alcalde confía en que las obras estén finalizadas para mediados del año que viene y para ello el Ayuntamiento cuenta con una partida presupuestaria de más de 800.000 euros
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de conceder el permiso para la ejecución de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado. Se trata de una de las obras más esperadas en el concejo y que estaba pendiente desde hace 25 años, cuando se abrió el centro comercial sin accesos adecuados.
El Ayuntamiento confía en que las obras estén finalizadas para mediados del año que viene, y para ello cuenta con una partida presupuestaria de más de 800.000 euros. El alcalde de Siero, Ángel García, señala que "se trata de un día muy importante para el concejo y para todo el centro de Asturias, después de tantos años de espera".
La solución propuesta pasa por la construcción de una nueva glorieta en la rampa de acceso desde la autovía en sentido Oviedo, así como nuevos carriles canalizadores del tráfico para dar fluidez al mismo. Uno de ellos dará salida directa a la zona del centro comercial para los automovilistas que se incorporan desde Oviedo.
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Fallece un ciclista de 35 años cuando circulaba al altura de Xixún (Siero) y tras sentirse indispuesto
- Siero estudiará medidas para permitir las visitas al mercado de ganado y evitar casos como el de la familia Berdasco, de Benfer
- El alcalde de Siero quiere ir a la ruta de Santa Isabel de Lugones: 'Haré todo lo posible para no perdérmela
- La Ruta de Santa Isabel cuelga el cartel de 'Entradas agotadas': 2.000 personas participarán este viernes en el regreso de la cita de Lugones
- Podemos Siero advierte: 'La modificación de la zona azul obligará a pagar en los aparcamientos disuasorios sin garantía de tener plaza