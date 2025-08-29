Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: "Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de conceder el permiso para la ejecución de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado. Se trata de una de las obras más esperadas en el concejo y que estaba pendiente desde hace 25 años, cuando se abrió el centro comercial sin accesos adecuados.

El Ayuntamiento confía en que las obras estén finalizadas para mediados del año que viene, y para ello cuenta con una partida presupuestaria de más de 800.000 euros. El alcalde de Siero, Ángel García, señala que "se trata de un día muy importante para el concejo y para todo el centro de Asturias, después de tantos años de espera".

La solución propuesta pasa por la construcción de una nueva glorieta en la rampa de acceso desde la autovía en sentido Oviedo, así como nuevos carriles canalizadores del tráfico para dar fluidez al mismo. Uno de ellos dará salida directa a la zona del centro comercial para los automovilistas que se incorporan desde Oviedo.