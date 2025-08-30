El Club Baloncesto Siero busca patrocinadores para afrontar los retos de la próxima temporada

El Club Baloncesto Siero afronta la temporada 2025/2026 con la misma ilusión que lo ha caracterizado desde su fundación, pero también con un nuevo reto: reforzar su red de apoyos económicos para garantizar la continuidad de todos sus equipos. Con más de un centenar de jugadores en diferentes categorías, el club se ha consolidado como una referencia en el deporte base del concejo y ahora hace un llamamiento a empresas y comercios locales para que se sumen como patrocinadores.

“Cada temporada es más exigente en cuanto a gastos, sobre todo para los equipos federados, como el junior y el senior, que nos suponen alrededor de 6.000 euros entre arbitrajes, alquiler de canchas y desplazamientos”, explica Teresa Casas, presidenta de la entidad. Frente a esas cifras, el club necesita apoyo externo, ya que el baloncesto escolar apenas genera coste y no puede compensar la inversión que requiere la competición federada.

Actualmente, el Baloncesto Siero cuenta con un único patrocinador fijo, una academia de inglés de la Pola, vinculada a la familia de uno de los jugadores, pero confía en que esta campaña sirva para ampliar la lista de colaboradores. La propuesta es abierta y flexible, con el objetivo de adaptarse a cada negocio. “No tenemos un modelo cerrado. Hay quienes prefieren visibilidad en redes sociales, otros aparecer en los rótulos de los partidos o en las camisetas de calentamiento, y también hemos hecho convenios en los que todos ganamos, como con una clínica dental que ofrecía revisiones gratuitas a los jugadores”, detalla Casas.

El club ofrece varias modalidades de patrocinio, que van desde los 100 euros hasta los 700 euros, incluyendo la posibilidad de dar nombre a los equipos federados. Además, todas las colaboraciones se difunden a través de las redes sociales del club y sus grupos de WhatsApp, que llegan a decenas de familias y simpatizantes.

Casas subraya que no se trata solo de una ayuda económica, sino de un compromiso con el deporte base en el concejo. “Queremos que se vea como una colaboración mutua. Los negocios nos apoyan a sacar adelante la temporada y nosotros les damos visibilidad. Da igual que sea una cafetería de toda la vida en La Pola o una empresa de fuera del Berrón, cualquier aportación cuenta”, sostiene.

El Club Baloncesto Siero lleva años formando cantera y promoviendo valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la convivencia a través del deporte. Por ello, la presidenta insiste en que apoyar al club es también invertir en la juventud local. “Detrás de cada patrocinio hay decenas de niños y niñas que pueden seguir disfrutando del baloncesto y creciendo dentro de un proyecto que va mucho más allá de los resultados deportivos”, concluye. Las empresas o particulares interesados pueden ponerse en contacto con el club en el correo clubbaloncestosiero@gmail.com