El derribo de la antigua fábrica de La Piquera, en Xixún, en marcha: los terrenos podrían destinarse a usos residenciales

El Ayuntamiento agradece la rápida respuesta de la propiedad, con la que se reunirá en unos días

Javier Rodríguez Morán y Ángel García, ante la antigua fábrica.

Javier Rodríguez Morán y Ángel García, ante la antigua fábrica. / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Obras para demoler la antigua fábrica de La Piquera, en Xixún. El inmueble estaba abandonado hace años y suponía un peligro para los viandantes, de tal manera que se había requerido a los dueños para la demolición. El alcalde de Siero, Ángel García, visitó ayer, junto al concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, la zona-

Este mes Ayuntamiento de Siero y la propiedad mantendrán una reunión para abordar el futuro de estos terrenos, cuatro parcelas que suman 40.000 metros cuadrados, y para las que se tratará de buscar una nueva utilidad. Sobre la mesa está poder desarrollar un uso residencial en una zona del concejo «muy bien comunicada y con una alta demanda de vivienda».

La propiedad había adquirido el espacio en 1997, pero nunca desarrolló ninguna nueva actividad. Tal y como indicó el regidor, desde Urbanismo se abrió expediente a raíz de quejas de vecinos de la zona por el estado del complejo, que según los informes técnicos era de “ruina”.

 El alcalde quiso agradecer a la propiedad la rápida respuesta al requerimiento municipal. En este sentido García recordó que desde el Consistorio se gestionan al año múltiples expedientes similares, en el área de Disciplina Urbanística, y este es un ejemplo de respuesta rápida.

