El derribo de la antigua fábrica de La Piquera, en Xixún, en marcha: los terrenos podrían destinarse a usos residenciales
El Ayuntamiento agradece la rápida respuesta de la propiedad, con la que se reunirá en unos días
Obras para demoler la antigua fábrica de La Piquera, en Xixún. El inmueble estaba abandonado hace años y suponía un peligro para los viandantes, de tal manera que se había requerido a los dueños para la demolición. El alcalde de Siero, Ángel García, visitó ayer, junto al concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, la zona-
Este mes Ayuntamiento de Siero y la propiedad mantendrán una reunión para abordar el futuro de estos terrenos, cuatro parcelas que suman 40.000 metros cuadrados, y para las que se tratará de buscar una nueva utilidad. Sobre la mesa está poder desarrollar un uso residencial en una zona del concejo «muy bien comunicada y con una alta demanda de vivienda».
La propiedad había adquirido el espacio en 1997, pero nunca desarrolló ninguna nueva actividad. Tal y como indicó el regidor, desde Urbanismo se abrió expediente a raíz de quejas de vecinos de la zona por el estado del complejo, que según los informes técnicos era de “ruina”.
El alcalde quiso agradecer a la propiedad la rápida respuesta al requerimiento municipal. En este sentido García recordó que desde el Consistorio se gestionan al año múltiples expedientes similares, en el área de Disciplina Urbanística, y este es un ejemplo de respuesta rápida.
