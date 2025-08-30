Siero concede sus becas de comedor y material escolar: este es el número de beneficiarios este año

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado la concesión de 53 becas en concepto de adquisición de libros y/o material escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, y 162 becas de comedor escolar para estudiantes de Educación Infantil y Primaria, para el curso 2025-2026. Se tratan de ayudas de concurrencia competitiva, y cuentan con una partida de 147.021 euros para comedor y 12.000 euros para la compra de libros y material didáctico.

Las ayudas de libros de texto y material escolar se configuran como una ayuda de carácter económico que pretende favorecer una pronta escolarización antes de la edad obligatoria. Las ayudas de comedor se configuran tanto como una ayuda de carácter económico, sobre la base de los ingresos de la unidad de convivencia independiente, como de apoyo personalizado para favorecer la incorporación e inserción social de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, que tengan a su cuidado menores escolarizados, para fomentar y facilitar sus posibilidades en materia de formación y empleo.

La cuantía de la beca de libros a conceder será variable y se determinará para caso, según las disponibilidades presupuestarias y lo justificado por la persona solicitante.

En el caso de las becas destinadas a adquisición de material escolar, la concesión de la beca otorgará al solicitante el derecho a una ayuda económica por importe máximo del 80% de la factura presentada y nunca será superior a 125 euros por menor a cargo. En el de las becas para comedor escolar, el Ayuntamiento abonará al servicio de comedor escolar el importe de la beca concedida, ajustada siempre al precio/menú establecido.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández destaca que “ninguna familia que solicitó la beca y cumple con los requisitos de la convocatoria se quedará sin la ayuda. Pasamos de un presupuesto inicial este año de 121.275 euros para las ayudas del comedor a 147.021 euros”. También recuerda que para este curso 2025-2026 se puso en marcha un novedoso simulador de becas, que es una herramienta digital que permitía a los usuarios realizar una evaluación de elegibilidad para las becas escolares a través de una serie de preguntas “con el fin de determinar si cumplían con los requisitos necesarios para poder acceder a estas ayudas antes de presentar las solicitudes y así agilizar el proceso administrativo tanto para los ciudadanos como para la administración”.