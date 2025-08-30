Vecinos de Lugones denuncian altercados en la localidad durante las noches
Un incidente a principios de esta semana acabó con varios cristales rotos en un portal
Los vecinos de Lugones denuncian la existencia de altercados nocturnos en la localidad que habrían obligado a intervenir a efectivos de la Policía Local y la Nacional.
Uno de los últimos incidentes, esta misma semana, acabó con la rotura de un cristal en un portal y un herido por cortes, según lamentan los residentes, con la presencia de personas gritando en la calle y despertando a los vecinos en la zona de la esquina Río Ibias con Antonio Machado.
Los vecinos también aseguran que se registran problemas frecuentes en la zona de la calle Río Nalón.
