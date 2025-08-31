Celles, en Siero, celebrará sus fiestas del Rosario del 5 al 7 de septiembre: esta es su nueva ubicación

Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Celles (Siero) cuentan este año con una nueva ubicación. Las celebraciones, que tendrán lugar del 5 al 7 de septiembre, se han trasladado al terreno anexo al depósito de agua de la parroquia tras la compra del Palacio por el empresario asturiano Víctor Madera para su rehabilitación.

La comisión organizadora de los festejos localizó un terreno un poco más arriba del habitual, donde las fiestas llevaban celebrándose doce años, y han habilitado un código QR para que a aquellos que no conozcan la zona les sea más fácil llegar.

Las celebraciones darán comienzo el viernes 5 con la descarga de los voladores que anuncian el inicio de las fiestas, a las siete de la tarde. A las 19.30 horas comenzará el reparto del bollo y la botella de sidra entre socios y colaboradores, que podrán reservar mesa para la merienda dos días antes a través del número de la Asociación de Festejos de Celles. A las 22.30 horas Dominó y DJ Pika protagonizarán la primera verbena y, para aquellos que el cuerpo aguante, habrá una gran chocolatada con bizcochos.

La jornada del sábado 6 de septiembre empezará a las doce de la mañana con la celebración de la misa en honor a los socios fallecidos. A partir de las 16.00 horas, los juegos infantiles y la VI Ruta de Senderismo protagonizarán la tarde que culminará con el Concurso de Tortillas, cuya inscripción tiene un coste de cinco euros, y el Campeonato de Tute y Parchís.

Finalmente, el domingo 7, día grande de las fiestas, tendrá lugar la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario y la procesión del ramo. Será a las 12, antes de la subasta en el prao de la fiesta por el tradicional sistema de la Alaja Santa. Las papeletas, mezcladas dentro de un saco, se sacan una a una hasta que aparece la imagen de la Virgen. A continuación tendrá lugar la ya tradicional comida popular de cordero a la estaca, cuyo precio es de 28 euros por persona. Dentro de este coste se incluye una ración de cordero, chorizo criollo, ensalada y postre. Los interesados en acudir tienen hasta el próximo 4 de septiembre para comprar los vales en la Ferretería Piquero, en Pola de Siero, o a través de los miembros de la Sociedad de Festejos.

Las celebraciones culminarán con la segunda verbena, a las 22.30 horas, que correrá a cargo de DJ Pika y Dúo Vibe.