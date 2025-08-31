El Club Siero lanza su campaña de socios para consolidar su regreso a Tercera

El Club Siero ha puesto en marcha su campaña de socios de cara a la nueva temporada, en la que regresa a Tercera RFEF con el objetivo de asentarse en la categoría y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo social. La iniciativa pretende reforzar la base de seguidores de una entidad centenaria que, pese a las dificultades de los últimos años, ha logrado recuperar su sitio en el fútbol asturiano.

“Lo que buscamos es dar visibilidad al proyecto y que la gente se identifique con el club. El Siero siempre fue un referente en Pola y queremos que siga siéndolo”, señala Eduardo Llosa, directivo de la entidad. Actualmente, el club cuenta con algo más de 300 socios, una cifra que esperan incrementar de forma notable gracias al tirón del ascenso. “Estamos recibiendo una respuesta muy positiva, la gente llama, pregunta en redes sociales y ya hay muchos que se están acercando. Creemos que la aceptación será buena porque ya lo está siendo”, añade.

La directiva, que asumió el mando hace algo más de tres años, considera que el primer paso ya está dado, habiendo logrado estabilizar el club en lo económico y lo deportivo tras superar etapas complicadas. “Ahora lo importante es asentarnos en Tercera. A partir de ahí, ya habrá tiempo para marcarse otros objetivos, pero lo fundamental es ir paso a paso”, apunta Llosa.

El impulso social del club no se limita al primer equipo. La entidad gestiona una amplia cantera con 22 equipos de fútbol base que refuerzan el vínculo entre el Siero y las familias del concejo. “El fútbol base nos ayuda a que la gente joven, que antes apenas acudía a los partidos, ahora esté en El Bayu. Ver el campo con esa presencia de niños y familias es lo que nos da sentido”, afirma el directivo.

El regreso a Tercera también ha generado una mayor expectación en la afición, que el pasado curso ya sorprendió con una asistencia media muy por encima de otros estadios de la misma categoría. “Si uno mira los datos, creo que ningún equipo de la división en la que estábamos nos superó en espectadores. La gente respondió y eso es lo que queremos mantener y ampliar”, señala Llosa.

Aunque la competencia con los grandes clubes asturianos, Oviedo y Sporting, es inevitable, el Siero aspira a que sus aficionados puedan compaginar ambas pasiones. “Procuramos que la gente que es del Oviedo o del Sporting también pueda venir a ver al Siero, porque es su club más cercano, el que representa a Pola y al concejo”, recuerda.

Los precios de los abonos se han fijado en 80 euros para adultos, 60 para jubilados, 40 para menores de 25 años y 35 en el caso del carné de simpatizante, que da acceso a cuatro encuentros a lo largo de la campaña. Además, las familias contarán con un descuento del 10% a partir del segundo socio. Los carnés pueden adquirirse en el Estadio Municipal El Bayu, durante los días de partido o entrenamientos, así como a través del correo electrónico clubsiero1916@gmail.com.

Con más de un siglo de historia y el reto de afianzarse en la categoría, el Club Siero encara la temporada con la ilusión de ver crecer a su masa social. “El apoyo de la afición es clave para que el equipo siga dando pasos adelante. Queremos que las familias, los jóvenes y la gente de toda la vida se sientan parte de este proyecto”, concluye Llosa.