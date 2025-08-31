El "día especial" de Natalia Tahoces, la embarazada bendecida en Lugones
"La vida es sagrada desde su concepción hasta la finalización", enfatiza el párroco durante el singular rito religioso de la fiesta de Santa Isabel
La visita de la Virgen María a su prima embarazada, Santa Isabel, es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio y motivo de celebración patronal en Lugones. Este domingo, día grande de los festejos religiosos, tuvo lugar uno de los momentos más emocionantes de la cita con la bendición de una embarazada: Natalia Tahoces.
Aunque reside en La Fresneda, guarda estrecha vinculación con la parroquia, en cuyo coro canta su madre y de cuya cofradía de Semana Santa es integrante. Embarazada de algo más de cuatro meses, espera su segundo bebé, una niña que hará a su hijo Nacho hermano mayor. Recibía la bendición del párroco, Joaquín Serrano, con "ilusión", porque además su cuñada ya había sido bendecida el año pasado estando también encinta. "Es un día especial", resumía la joven madre.
Serrano defendió durante la homilía "el carácter sagrado de la vida desde el momento de la concepción hasta su finalización", y destacó además "el importante papel de la iglesia en iniciativas como las casas cuna o los hogares para madres gestantes en peligro de exclusión".
Además, pidió "una lluvia de ayudas a las familias que lo han perdido todo por el fuego", apuntó, antes de criticar situaciones como "el desalojo de los ancianos a los que hemos visto en polideportivos sentados en sillas de madera; eso no puede ser", denunció.
Tras la procesión con las imágenes de la Virgen y Santa Isabel se produjo la bendición de la futura madre, para dar paso a una animada sesión vermú con música en directo. Hoy se celebra el día del socio con gigantes y cabezudos.
