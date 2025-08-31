¿Cuándo empezará a funcionar la escuela infantil de la Pola? De momento, sin fecha de apertura y con 63 niños en espera

Con el inicio del curso escolar en puertas, crece la inquietud entre las familias de Pola de Siero que esperan la apertura de la escuela de 0 a 3 años "Los Polesinos", con una larga lista de espera y sin fecha aún para su puesta en marcha. El equipamiento está ya finalizado y amueblado, y sólo el acondicionamiento de la cocina de la escuela frena su apertura, con decenas de padres en vilo y sin saber cuándo se solventará la situación. En la actualidad el Principado y el Ayuntamiento discrepan acerca de quién debe costear este último "fleco".

La construcción de la escuela polesa ha costado 2.358.000 euros. De ellos, el Principado aportó 340.000 euros. El resto se financió con ayudas de fondos Next Generation (921.000 euros) tramitados por el Ayuntamiento, mientas que el resto, 1,1 millones de euros, fueron aportados por Siero con cargo a recursos municipales. A ello se suma que el edificio del antiguo Cinema Siero también fue aportado por el Ayuntamiento: en su día fue comprado por el ente municipal con un coste de 500.000 euros.

Las posturas ahora están enrocadas sobre quién debe pagar los 10.000 euros que costaría la cocina, y, según ha podido saber este periódico, de momento no hay avances ni fecha prevista para la puesta en funcionamiento de una obra que en realidad ya está lista para utilizarse. La última intervención fue para dotar de mobiliario al espacio: en él se gastaron 40.000 euros que también fueron aportados por el Ayuntamiento, y de ahí que ahora haya discrepancias sobre si se debe seguir pagando con cargo a las arcas del Ayuntamiento sierense.

No en vano, la competencia en materia educativa "es al cien por ciento de la Consejería del Gobierno Principado, y eso implica construir los edificios, poner los profesores e impartir la actividad. A ello se suma la ley regional para la gratuidad de las escuelas infantiles", recuerdan las fuentes consultadas.

Siero siempre ha defendido a mayores la inversión realizada en los centros escolares del concejo en los últimos años, sin ser su obligación, que ascendería a más de 3,4 millones de euros, y de ahí que desde el gobierno local se espere una pronta solución a este escollo. "Confiamos plenamente en el compromiso del Gobierno regional para ampliar las plazas de 0 a 3 años y lo celebramos" sostienen las fuentes, dada la larga lista de espera actual en el concejo. De hecho, la escuelina prevista en Lugones acumula también un año de retraso.

Para este curso 2025/26 la lista de espera en la Pola asciende a 63 alumnos, y a 50 en el caso de Lugones tras revisar toda la documentación presentada por las familias. El Ayuntamiento está inmerso además en los últimos trámites de cesión del edificio con la confianza de que pueda ponerse en funcionamiento de manera inmediata, tal y como demandan los padres.