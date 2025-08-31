Lugones baila con todos los acentos: así ha sido la segunda jornada festiva de Santa Isabel

Santa Isabel traspasa fronteras. La fiesta de Lugones celebró ayer su 41ª Muestra Folklórica, organizada por la Agrupación "La Sidrina", y lo hizo por todo lo alto, con la presencia de tres grupos procedentes de Castilla León y Castilla la Mancha.

Los participantes en el desfile, en una foto de grupo. | L. P.

El Grupo de Coros y Danzas "La Rueca", de San Pedro de Ceque (Zamora); el grupo "El Trigal Cascón", de Torresandino (Burgos), y los Coros y Danzas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) fueron los encargados de animar las calles del centro de la localidad enel desfile hasta el Centro Polivalente Integrado de Lugones, acompañados por los anfitriones de "La Sidrina".

Posteriormente, ofrecieron en el auditorio local una representación con lo mejor de su folclore, preludio del día festivo de hoy en el que habrá misa solemne con subasta del ramu, procesión, vermú musical y juegos para los más pequeños.

La verbena correrá a cargo del Grupo Beatriz. Y mañana lunes, día del socio con reparto de los bollos a partir de mediodía, desfile de gigantes y cabezudos acompañados de charangas y sesión de tardeo con el Dúo Sensación. A partir de las 18.00 horas habrá juegos infantiles en el prau de la fiesta, y a las 23.00, verbena con orquesta Cinema y Luku DJ. Los fuegos artificiales serán a las 00.30 horas.

El martes, además, será el día del niño con precios populares y una representación teatral en el Centro Polivalente.