Benfer no irá hoy al mercado poleso: "siguen sin permitir pasar a menores"

Benfer, uno de los mayores operadores de ganado de carne de la región, no acudirá hoy lunes al mercado de ganados de Pola de Siero. La empresa ha decidido no presentarse en el recinto para evitar tensiones después de que, el pasado lunes, la dirección del recinto impidiera la entrada a Daniel Berdasco, hijo del cogerente de Benfer, quien con 15 años acompaña habitualmente a su padre a ferias y mercados por toda Asturias para aprender el oficio ganadero y empresarial.

Daniel quiere continuar con la empresa familiar fundada por sus abuelos, Fernando Berdasco y Benigna Lorences, que supera ya las cinco décadas de trayectoria. Él representaría la tercera generación al frente de un negocio que maneja más de 400 animales de razas autóctonas en su granja, cuya carne se distribuye tras el sacrificio en el matadero de Tineo y el despiece en su planta de Grado. Pero de momento, parece que Siero sigue siendo terreno vetado, a la espera de que se diseñen nuevas normas de seguridad para el acceso de visitantes al mercado.

La empresa había solicitado al Ayuntamiento un permiso especial para que Daniel pudiera acompañar a su padre en el último lunes de feria antes del inicio del curso académico (hoy). Sin embargo, al no obtener respuesta oficial, la familia ha optado por no acudir a una de sus citas habituales en el calendario de transacciones, señalan.

Benfer es uno de los principales operadores cárnicos de Asturias y dos semanas sin poder realizar compras en el mercado de abasto poleso supondrán pérdidas significativas para la compañía. Aun así, para la familia el problema de fondo va más allá de lo económico. "Hablamos de formar a los jóvenes, de transmitirles la pasión por el campo, por los animales y por un estilo de vida. Por supuesto, siempre respetando las normas, pero también permitiendo que aprendan el oficio en la mejor escuela: la vida en las ferias y mercados", explica Daniel Berdasco, el cogerente de Benfer.

Así las cosas, "asumimos las normas y las cumplimos. Solo pedíamos que Daniel pudiera acudir a su último mercado antes de empezar las clases, con un permiso especial, acreditado y bajo mi supervisión. El chico tiene mucho interés en el mundo ganadero y quiere aprender, igual que yo lo hice de la mano de mi padre", añade.

En la empresa señalan cómo "esta situación abre también una reflexión más amplia sobre cómo garantizar oportunidades reales de formación para los jóvenes en profesiones como la ganadería. Contar con permisos especiales y visitas organizadas a los mercados podría despertar en ellos la curiosidad e incluso la vocación por continuar este modo de vida, del mismo modo que en la escuela se organizan visitas a empresas o instituciones para acercar a los alumnos a diferentes ámbitos laborales" defienden.

Tras registrar la solicitud de acreditación especial para el menor, el Ayuntamiento contactó a última hora del viernes para comunicar que aún no había resolución. "Para nosotros es una decisión dura, porque nos acarrea pérdidas y un serio contratiempo en el día a día. Una respuesta a tiempo habría sido la solución más lógica", concluye Berdasco.

El alcalde de Siero, Ángel García, ya se ha reunido con la dirección del mercado para estudiar posibles fórmulas que permitan la presencia de menores en estas instalaciones en condiciones de seguridad, pero no se ha podido tramitar con la premura que permita al joven acudir hoy.