Cabezudos de fiesta: Lugones disfruta con bollos preñaos del día del socio de Santa Isabel (que sigue de martes)

Si una atracción festiva gusta a los más pequeños más allá de carruseles y juegos, podría decirse que los cabezudos se llevan la palma. Al menos, así ha sido este lunes en Lugones, con decenas de niños esperando ansiosos la aparición en desfile de los peculiares personajes para repartir algún que otro escobazo.

A la izquierda, la charanga. A la derecha, el reparto de los bollos.

Diablillos, hombres barbudos y personajes de gesto enfadado y nariz ganchuda hicieron de las suyas entre la chiquillería, que no dudó en perseguir a los cabezudos en alegre desbandada por las calles del centro de la localidad. Lo hicieron, además, acompañados por una charanga en una mañana de fiesta local y animada sesión vermú a mediodía, con música en directo de nuevo en el prau de la fiesta.

Cabezudos de fiesta en Lugones

Se festejaba también el día del socio, con el reparto de los bollos preñaos y las botellas de sidra a los colaboradores de la fiesta. Se despacharon más de 2.000 bollos y hasta se produjo un momento de pequeño colapso, con las existencias agotadas y una larga fila de personas esperando la llegada de la furgoneta con los refuerzos. Hubo quien recibió el vehículo encon aplausos tras la espera.

De igual forma, tuvo lugar una nueva sesión de tardeo, una de las fórmulas que se han revelado entre lo más exitoso de las fiestas. Desde las cinco, los asistentes al prau pueden pasar un buen rato animados por el Dúo Sensación. Una forma de no dejar esas horas muertas o de alargar el vermú en el caso de los más animosos.

Los pequeños también tuvieron su espacio con una sesión de juegos infantiles.

La orquesta Cinema y Luku DJ se iban a encargar de poner la nota musical a la última verbena, también con previsión de fuegos artificiales por la noche.

Este martes, último día de las fiestas, los niños podrán disfrutar de atracciones a precios populares y de una obra de teatro.