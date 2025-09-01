Lavado de cara a la Casa Consistorial: así es la obra que se ejecuta ya en la fachada del Ayuntamiento de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, visitaron este lunes el inicio de los trabajos de conservación y mantenimiento en la fachada de la Casa Consistorial, en la Pola. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 114.934,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio.

Tal y como explicó el primer edil, los trabajos contemplan diversas actuaciones encaminadas a mejorar el estado de conservación del edificio y garantizar su durabilidad, siempre respetando su configuración original y su integración en el entorno histórico del casco antiguo. Los trabajos previstos incluyen una limpieza general de la fachada, con especial atención a la piedra y al hormigón, así como la eliminación de manchas y organismos como moho o líquenes. Después, se aplicarán tratamientos para proteger los materiales frente al agua y prevenir su deterioro.

También se pintará la fachada con un revestimiento adecuado para exteriores, y se añadirá una protección anti-grafitis hasta una altura de 2,5 metros. Como última medida, se colocará un remate de zinc en el alero del tejado para evitar el goteo del agua de lluvia, una de las causas del oscurecimiento de la fachada. Cabe destacar que el edificio se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial del Casco Antiguo de Pola de Siero. Al tratarse de una intervención de conservación y mantenimiento, no se realizarán modificaciones en los acabados originales, ni en texturas ni en colores, respetando por completo los revestimientos existentes.

Durante la visita, el edil recordó que es una actuación que, sobre todo, lo que busca es la conservación de la Casa Consistorial, que además de ser un BIC y algo que debemos de tener en perfecto estado de conservación, tenemos que dar ejemplo como Ayuntamiento, teniendo nuestro patrimonio en perfecto estado

La Casa Consistorial de Siero es uno de los principales símbolos arquitectónicos e institucionales del concejo. El Ayuntamiento se constituyó como entidad municipal en 1504, con la concesión de la Carta Puebla. Durante siglos, la sede municipal estuvo ubicada en la Plaza de Les Campes, hasta que en 1883 la Corporación aprobó la construcción de un nuevo edificio. El proyecto fue encargado el 5 de febrero de ese año al arquitecto Javier Aguirre, y los planos y el presupuesto se contrataron ese mismo mes. Las obras comenzaron en 1886 con un coste aproximado de 70.000 pesetas , y finalizaron en octubre de 1888. En 1983 se llevó a cabo una profunda reforma del edificio, dirigida por el arquitecto Benito Díaz Prieto, exarquitecto municipal, que fue reconocida con el Premio Asturias de Arquitectura en 1984.

El edificio, de estilo ecléctico, destaca por su planta cuadrada, el pórtico adintelado con arcos bajos, el balcón corrido de la primera planta y su característico reloj, instalado hacia 1890 por Lorenzo Redondo Bonilla. Todos estos elementos han hecho de la Casa Consistorial un referente tanto patrimonial como urbano dentro del casco histórico de La Pola. En total, entre 1895 y 2025, se han contabilizado 37 alcaldes, en el periodo democrático iniciado en 1979 han ocupado la alcaldía siete personas. El primer alcalde del período moderno, Perfecto Argüelles, promovió en 1895 la llegada de la electricidad y el teléfono al concejo. Entre 1907 y 1909, Alfredo Canteli Rodríguez impulsó mejoras como la construcción de un puente y la contratación de un médico municipal. Bajo el mandato de José Parrondo se puso en marcha en 1928 el proyecto de construcción de la Plaza Cubierta en respuesta al crecimiento del comercio local y las necesidades de los vecinos. El actual alcalde, Ángel García, ocupa el cargo desde 2015.