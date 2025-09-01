De la Pola a Londres con lo puesto: el músico Carlos García triunfa en Inglaterra

La historia del poleso Carlos García esLa historia del poleso Carlos García es de ensayo y error, prueba y aprendizaje, valentía, superación y, finalmente, éxito. Y siempre, desde el inicio, con el gusanillo de la música corriéndole por las venas. El mismo que lo ha llevado a triunfar en Inglaterra con su propia banda, «García», con un amplio bagaje de directos y actuaciones en la calle.

«Tras unos pocos años tocando por locales en Asturias con mi viejo grupo, me fui a Madrid a buscar una escena de música en vivo donde poder crear una buena banda y desarrollar un sonido mediante el cual expresar historias y bonitos mensajes para la gente», explica el cantante, con orígenes familiares en Lieres. La música «siempre estuvo ahí para mí en los momentos más duros y sentía que debía de devolver el favor a la vida de alguna forma», sostiene convencido. Pero Madrid no le encajó. Así que «me escapé a las montañas a visitar a unos amigos artistas y allí tuve la revelación: debía dedicarme a ello de lleno para encontrar algo que guardaba un misterio que debía resolver», relata.

Cuando estaba valorando si volver a Asturias y tomar un camino de aislamiento para centrarse en escribir las canciones que llevaba dentro, «tuve la suerte de cruzarme con un amigo que se encontraba en una situación parecida», dice. «Él me propuso escapar a Londres con lo puesto y buscarnos la vida allí, ya que había una escena musical de las mejores del mundo, además de mucha historia y oportunidades. Así fue que nos fuimos, el 15 de noviembre de 2018. Estuvimos viviendo en hostales un tiempo, nos estafaron cuando intentamos entrar a un piso y perdimos mucho dinero, algún día incluso dormimos en la calle», recuerda con la perspectiva que da el tiempo.

Acabaron encontrando un sitio donde quedarse y allí comenzaron a escribir. Su amigo se fue al poco tiempo, y Carlos se quedó solo en plena explosión del covid. Pero no perdió el tiempo. «Me dediqué a escuchar un montón de discos de blues (B.B. King, Albert King, Freddie King), rock and roll («Led Zeppelin», Jimi Hendrix, «Cream»), funk (James Brown, «Earth, Wind and Fire»), algo de jazz (John Coltrane, Miles Davis)… era como volver a la época de los doce años donde me habían enseñado «AC/DC», «Lynyrd Skynyrd», Bob Dylan, «Pink Floyd», y como no, «The Beatles». Ya de aquella tocaba en una banda en el colegio y me encantaba dar conciertos cuando tenía la oportunidad», relata. Fueron casi dos años de estar en casa «tocando y aprendiendo los secretos de la guitarra y mucha música». Incluso participó en un evento online durante la cuarentena («Musicians Revolution»), en el que experimentó escribiendo un disco para un concierto único que se emitió internacionalmente en directo. «La intención era motivar a los músicos del mundo que no tenían un seguimiento grande a enfrentarse a la incertidumbre de la época y ver una luz al otro lado del túnel, además de correr la voz acerca de la situación de hambruna global»; cuenta el poleso.

Tras la cuarentena, empezó a tocar en varios grupos y volvió a salir a las calles de la ciudad «donde conocí a músicos increíbles. Lugares como Ain’t Nothin But the Blues Bar (local donde tocaron un montón de leyendas del blues), 100club (uno de los locales más históricos de la ciudad donde tocaron Louis Armstrong, «Sex Pistols», Jeff Beck, Eric Clapton, «The Rolling Stones», «The Kinks», «The Who»…) y también «The Blues Kitchen, «The Jago», «The Dublin Castle», «The Good Mixer», «Troy Bar»…», enumera.

Su proyecto definitivo llegaría hace poco, con la creación de su propia banda: «García» (@garciatheband). En ella refleja «todo lo que he aprendido con una energía única. Somos una banda con los cimientos en el rock and roll y el blues, pero mezclamos un montón de estilos. Hemos estado tocando varias noches a la semana en los últimos meses. Ahora mismo somos la banda de la casa en Gerry’s Club, un ecléctico local al final de Dean Street, en frente de Chinatown. Ahí nos curtimos tocando para audiencias muy interesantes, haciéndonos un hueco en la escena musical de la ciudad» relata.

En la actualidad preparan su primer disco para finales de año, esperan iniciar una gira el que viene y, sobre todo, seguir con la certeza de que han triunfado. Saliendo con lo puesto.