Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

En Valdesoto acaba de "resucitar" un hórreo histórico. Datada en 1760, la construcción perteneció al Marqués de Santa Cruz y pasó por largos periodos de abandono. Hasta ahora, gracias al empeño de Lluques Díaz, un vecino que se hizo con la construcción y comenzó un largo proceso de restauración que lo ha hecho "resurgir como el Ave Fénix", bromea. Fue tras muchos meses (y no pocos euros) de esfuerzo, con el objetivo a mayores de que "la gente se anime y tenga conciencia de recuperación del patrimonio", señala.

El hórreo antes de la restauración. | LL. D

Díaz es de Sotrondio, pero hace un tiempo regresó a la casa de la familia paterna en Valdesoto, que lindaba con una antigua propiedad del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Una casa de verano para el noble y los suyos que los herederos vendieron en los años noventa a una prima del padre de Lluques. "El hórreo estaba abandonado y como mi sueño siempre había sido tener uno, me lo regaló la prima para restaurarlo", relata el joven.

Cuenta, además, con la peculiaridad de que se trata de "un hórreo apanerado", a medio camino de ser una panera rectangular, "quizás por ser una casa secundaria o por falta de espacio donde lo construyeron", pero en todo caso, símbolo de estatus social del Marqués, con dos puertas de entrada cuando los hórreos sólo tienen una.

Dicho y hecho, enseguida se puso manos a la obra para devolver la construcción al esplendor perdido, con la colaboración de un amigo carpintero de Valdesoto, Sergio Álvarez. Los trabajos comenzaron en marzo de 2024 con el desmontaje de toda la estructura.

Tal y como recuerda Lluques, "fue un proceso muy laborioso que llevó mucho tiempo, porque siempre tuve claro que quería salvar todo lo que pudiera del original para mantener la esencia histórica". Así cada pieza de madera en la que fue posible ha sido restaurada. Para lo que no se pudo salvar tiraron de la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano y su proyecto Pegoyu: un banco de piezas donadas de hórreos de toda Asturias con sede en Pumarabule. "De allí conseguimos dos pegoyos, las muelas y alguna que otra pieza", comenta Lluques Díaz, quien lleva un registro de dónde procede cada pieza. "Tiene partes de un total de ocho hórreos de Cudillero, Aller, Mieres, Yernes y Tameza, Grado, Piloña y Oviedo", relata. En otras partes fue preciso utilizar maderas nuevas, como la cubierta y el corredor.

Lluques sabía que quería hacer "una reparación íntegra, no una chapuza". Por eso, la cerradura, la agarradera y todos los clavos de l a estructura los encargó a los ferreros de Mazonovo en Santa Eulalia de Oscos, en una fragua del siglo XVIII". Además contó con la ayuda de su padre, Manuel Díaz, y de su suegro, Pedro del Sol, que echaron muchas horas ayudando al carpintero. "La teja y la subidoria fueron cosa de Santi, de Carpintería el Faíru de Laviana", detalla.

Lluques ha querido dejar constancia de su trabajo con un par de inscripciones que recuerdan la fecha de construcción y la de restauración, con dos culebras grabadas para proteger la cosecha como se hacía antes. Calcula que en total le costaría "no más de 25.000 euros", y destaca que los permisos se demoraron unos cinco meses, un tiempo que considera "justo" para poder iniciar los trabajos.

Por fin ha cumplido su sueño de tener un hórreo propio, con historia y con el uso de siempre. Es decir, "para la cosecha y para guardar instrumentos y trajes, porque no hay humedad". Toda una joya que goza ya de nueva vida.