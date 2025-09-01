Siero concluye el acceso a la pista del colegio de La Fresneda: así han quedado las obras
Los trabajos facilitarán el paso de vehículos para mantenimiento y posibles emergencias
El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de creación de acceso para vehículos a la pista deportiva cubierta del colegio público de La Fresneda. El presupuesto de la actuación fue de 22.612 euros.
Tal y como detalla la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, el objetivo de la actuación, demandada por la comunidad educativa del centro, es facilitar las labores de mantenimiento periódico e intervenciones en la iluminación, la cubierta, los canalones y demás instalaciones asociadas. Este camino permitirá el acceso seguro y eficiente de vehículos de mantenimiento, incluyendo furgonetas, camiones ligeros o plataformas elevadoras, garantizando así la correcta conservación y funcionalidad de las infraestructuras deportivas. La edil destacó además que también favorecerá el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario.
La obra consistió en la ejecución de un camino de 55 metros cuadrados de superficie, en una solera de hormigón armado sobre base de zahorra, incluyendo trabajos previos de preparación del terreno y adecuación del entorno inmediato. Asimismo, se ha eliminado un panel lateral de hormigón armado en el cierre.
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Fallece un ciclista de 35 años cuando circulaba al altura de Xixún (Siero) y tras sentirse indispuesto
- Éxito de público en la ruta de Santa Isabel de Lugones: 'Lo importante es que la gente lo pase bien y se divierta, sin más
- Siero estudiará medidas para permitir las visitas al mercado de ganado y evitar casos como el de la familia Berdasco, de Benfer
- El derribo de la antigua fábrica de La Piquera, en Xixún, en marcha: los terrenos podrían destinarse a usos residenciales