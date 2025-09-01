Siero concluye el acceso a la pista del colegio de La Fresneda: así han quedado las obras

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de creación de acceso para vehículos a la pista deportiva cubierta del colegio público de La Fresneda. El presupuesto de la actuación fue de 22.612 euros.

Tal y como detalla la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, el objetivo de la actuación, demandada por la comunidad educativa del centro, es facilitar las labores de mantenimiento periódico e intervenciones en la iluminación, la cubierta, los canalones y demás instalaciones asociadas. Este camino permitirá el acceso seguro y eficiente de vehículos de mantenimiento, incluyendo furgonetas, camiones ligeros o plataformas elevadoras, garantizando así la correcta conservación y funcionalidad de las infraestructuras deportivas. La edil destacó además que también favorecerá el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario.

La obra consistió en la ejecución de un camino de 55 metros cuadrados de superficie, en una solera de hormigón armado sobre base de zahorra, incluyendo trabajos previos de preparación del terreno y adecuación del entorno inmediato. Asimismo, se ha eliminado un panel lateral de hormigón armado en el cierre.