Siero concluye un nuevo tramo de saneamiento en La Calella, en la parroquia de Collao: estas son las características de la actuación

Siero ha concluido las obras para ejecutar un nuevo tramo de colector paralelo a la carretera AS-380, en el núcleo rural de La Calella, en Collao. Las obras han contado con un presupuesto de 48.399 euros y un plazo de ejecución de seis semanas. Las obras dan servicio a unos 30 vecinos.

Tal y como explicó el edil Pergentino Martínez, el objeto de las obras era eliminar los vertidos no reglados de la zona, que provocaban además malos olores, mediante un nuevo saneamiento que se incopora al colector municipal más cercano. Se llevaron a cabo 187 metros de colector de PVC de 315 mm, que partiendo de un nuevo pozo de registro que se ejecutó en el punto de recogida, discurre por fincas particulares, hasta su incorporación al colector municipal existente. Este colector discurre en su totalidad por el interior de parcelas. A lo largo de este nuevo colector se disponen un total de 4 pozos de registro a los que se conectan dos acometidas domiciliarias de saneamiento.

El edil destacó que “nos habíamos comprometido con los vecinos de a zona a buscar una solución. Ahora que ya está ejecutado el colector, el Principado deberá arreglar la cuneta de este tramo de la carretera AS-380”.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito