Cinco burros al galope en la carrera más loca: así fue el gran fin de fiesta en Muncó

La XLVI Gran Carrera de Burros volvió a ser el broche más pintoresco de las fiestas de la Purísima y San Roque de Muncó (Siero). Una cita esperada tanto por vecinos como por curiosos que se acercan a ver como los asnos, lejos de la seriedad de otras competiciones, se convierten en protagonistas de una tarde marcada por el humor, la tradición y las anécdotas.

A la izquierda, un participante ataviado de pitufo. A la derecha, varios participantes en la prueba. | C. V.

Este año fueron cinco los burros que tomaron parte en la prueba, pero en realidad hubo diez corredores, ya que la dinámica permite participar en parejas. La clave está en que nadie monta sobre el animal: se corre junto a él, tirando de la cuerda, animándolo o incluso dejándose llevar detrás, siempre con la incertidumbre de que el pollino tenga ganas de colaborar.

Cinco burros al galope en la carrera más loca de Muncó

Los disfraces pusieron la nota de color y el público disfrutó de ver a participantes y burros convertidos en personajes de lo más variopinto, desde los ya típicos pitufos sierenses, hasta princesas y super héroes. Aparcados los disfraces, los competidores se dispusieron a dar lo mejor de si en la competición. Tras cada vuelta había que superar distintas pruebas: comer un milhojas sin manos, beberse una Coca-Cola a toda prisa, pinchar globos con agua y harina, intentar correr con un caldero de agua o sacar pelotas de un balde con la boca. Retos sencillos en apariencia, pero que con el tirón de los burros y los nervios generaron más de una escena cómica.

Los animales llegaron, como cada año, de la mano de Melchor Fernández, vecino de Laviana que lleva más de cuatro décadas colaborando con sociedades de festejos. "Empecé participando y para que no se perdiera seguimos viniendo. Ahora mi hija también continúa con ello", explicó. "Antes, cada uno venía con su burro de casa, pero ahora es complicado por los papeles que hay que tener en regla. Nosotros lo hacemos porque nos gusta y los burros están muy bien cuidados, hacen solo tres carreras al año y el resto del tiempo comen y viven tranquilos en el prau", subrayó.

La edición número 46 volvió a demostrar que, más allá de los premios en metálico, con más de 400 euros, lo importante es la diversión compartida.