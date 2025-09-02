El colegio de La Fresneda bate récords y llega ya a las 435 matrículas: "Se ha quedado pequeño"

La vuelta a las aulas será este curso de nuevo de récord en el colegio de La Fresneda (Siero). El centro, que no deja de crecer, sumará como mínimo 435 niños matriculados, la cifra más alta desde que empezó a funcionar hace ya 25 años.

Las previsiones hablan de que la cifra pueda ser incluso más abultada, toda vez que es habitual que en septiembre se reciba una nueva oleada de solicitudes de matrícula, correspondientes a casos de traslado laboral o cambio de residencia en su mayor parte.

Así las cosas, las ratios de estudiantes por aula no sólo no han descendido, sino que se han incrementado. Hasta el punto de desde el centro se plantea que se desdoblen cursos, pero la medida tampoco sería viable a día de hoy porque no hay espacio para habilitar nuevas aulas. Por lo tanto, sería una solución para casos puntuales.

La evolución del centro desde hace unos años ha dejado en evidencia que las infraestructuras se han quedado muy pequeñas. La población de la urbanización no deja de crecer y cada vez se ponen en marcha nuevas promociones que atraen a más pobladores.

La expansión de La Fresneda abarca ahora a la zona más cercana a Pruvia y también hacia el área comercial de la vecina Lugones. Cientos de nuevas residencias que atraen a un perfil de moradores que hacen pensar en un nuevo arreón de la matrícula en los años venideros. No en vano la mayoría de los interesados en comprar vivienda en la urbanización son familias jóvenes con hijos pequeños en edad escolar.

Ante la certeza de que lo que hay ya es a todas luces insuficiente, la Plataforma Vecinal de La Fresneda ha dado la voz de alarma y exige soluciones para que no se produzcan situaciones de saturación. No es nuevo: las quejas por falta de espacio y de planificación desde la Consejería de Educación vienen de lejos.

"El colegio se ha quedado pequeño y no podemos permitir que la calidad educativa para con nuestros hijos se vea comprometida por la falta de planificación. Necesitamos soluciones inmediatas y concretas por parte de la Consejería", alerta la edil de la formación, Alejandra Cuadriello.

Por ello, demanda actuaciones urgentes y recuerda que "llevamos años advirtiendo de la necesidad de adaptar el centro al crecimiento demográfico que existe en La Fresneda".

El colegio público de La Fresneda fue inaugurado el 13 de septiembre de 1999 bajo la dirección de Carmen Herrería, pero la lucha por su construcción comenzó mucho antes. La urbanización tenía alrededor de 2.200 habitantes y no contaba con ningún servicio público en aquellos tiempos.

Los niños de tres a seis años acudían al colegio de Lugo de Llanera. Los de Primaria, a Lugones. Un grupo de familias decidió en aquellos años que la situación debía cambiar y, por ello, se empeñaron en iniciar un largo camino para contar con su propio centro escolar. En ello tuvieron mucho que ver Nacho Donate y Germán Meneses, amigos desde la infancia, vecinos y compañeros de trabajo que llegaron a vivir a La Fresneda en 1990.

Durante los tres primeros cursos de andadura, el centro contó con seis unidades de Primaria y cuatro de Infantil en un solo edificio, con un total de 180 alumnos. Fueron necesarias cinco ampliaciones en cinco años, debido al incremento de escolares. Ahora, 25 años después, vuelve a ser necesario abordar el futuro del centro escolar.