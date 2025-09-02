La Semana de Teatru N´Asturianu cumple 22 ediciones en Carbayín y arranca el viernes: este es el programa completo

El Grupo de Teatro Carbayín organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, su Selmana de Teatru N'asturianu, que este año cumple su 22.ª edición. La programación ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y el presidente de la compañía teatral, José Ramón Oliva. La edil recordó que "se podrá disfrutar de las diferentes representaciones todos los viernes desde este 5 de septiembre hasta el 5 de diciembre". Las obras tendrán lugar en el centro polivalente de la localidad, a las ocho de la tarde.

La primera jornada llevará sobre las tablas "Porque lo digo yo", de la compañía El Hórreo. Le seguirán "Más p'allá que p'acá", de Padre Coll; "Hay xente pa too", con Rosario Trabanco, y "Crisis y castigo" del Centro Asturiano, los días 12, 19 y 26 de septiembre, respectivamente. En octubre, La puente arriba representará "La consulta de los llíos" el día 3; San Félix presentará "La fonda" el día 10; Garapiellu llegará el 17 con "Aquí no paga nadie", mientras que el 24 de octubre será el turno del grupo Santa Bárbara con "Camín de Santiago". Finalmente, "Ciao amore, adiós babayu" representada por el grupo Selena.

La primera representación del mes de noviembre será el día 7 y correrá a cargo de Maliayo con su obra "Los colores del miedo". Los días 14, 21 y 28, respectivamente, las compañías Teatro Carbayín, Kumen y La Ribera interpretarán "La maxa de la primer vez", "Vecinos" y "Marcas, huellas y cicatrices"

El grupo encargado de la organización de esta semana teatral que promociona la cultura asturiana pondrá el punto y final a esta edición con "Por un puñáu de castañes" el 5 de diciembre. Todas las funciones son gratuitas, limitadas al aforo de la sala.