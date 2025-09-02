Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones de libre concurrencia a deportistas y entidades

Colaborar con los gastos que se les generen a los deportistas del concejo de Siero durante el año en curso es el principal objetivo de las becas que convoca el Patronato Deportivo Municipal. El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó este lunes la convocatoria de las subvenciones, cuyo plazo de solicitud se extenderá hasta el próximo 23 de septiembre.

En el caso de las becas con destino a deportistas, las subvenciones están dirigidas a aquellos que carezcan de vinculación profesional con un club y que se hallen empadronados en el concejo de Siero con una antigüedad mínima de seis meses. En este apartado, se tendrán en cuenta dos baremos. El primero de ellos, el básico, puntuarán los resultados deportivos en la temporada inmediatamente anterior a la convocatoria, así como los méritos logrados en pruebas internacionales de reconocido prestigio. El segundo valorará el arraigo y tradición del deporte en el concejo. En total, esta línea cuenta con una partida de 4.280 euros.

La línea de subvenciones a programas y entidades de carácter deportivo tiene por objeto colaborar con los gastos derivados de la práctica de la actividad deportiva de entidades deportivas y asociaciones del concejo, así como personas físicas en representación de un grupo sin ánimo de lucro. Estas están divididas en varios distintos baremos. Se valora el número de licencias federativas, la participación en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, los resultados en los campeonatos oficiales federativos, el arraigo y tradición del deporte en el concejo, el fomento del deporte femenino, la presencia de la imagen del Ayuntamiento o del Patronato en equitaciones y soportes divulgativos, así como disponer de un delegado o delegada de Protección debidamente formado en protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Esta línea tiene una consignación de 61.600 euros.

Además, existen otros dos baremos específicos. Uno para las peñas bolísticas, en el que también se valora el número de licencias federativas, la participación en los Juegos Escolares del Principado de Asturias o licencias en categorías inferiores, los resultados en los campeonatos oficiales federativos y, además, el número y la relevancia de las competiciones o eventos que organiza. También se tiene en cuenta la presencia de un delegado de Protección formado en protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Cuenta con una partida de 2.450 euros.

El otro baremo específico es para los grupos de montaña, en el que se tiene en cuenta el número de salidas en el año natural, el número de fichas federativas, número, duración y relevancia de otras actividades y el número de socios. Están dotadas con 2.450 euros.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Siero, Jesús Abad, recordó que "desde el Ayuntamiento tratamos todos los años de ayudar al deporte con distintas actuaciones como el mantenimiento de las instalaciones o estas ayudas a deportistas".