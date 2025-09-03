Ángel García advierte a Educación: "Debe tratar a los colegios de Siero como es debido"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, expresó este martes su descontento con la Consejería de Educación , a la que exigió que "atienda a los colegios del concejo como es debido", destacando como contraposición "el compromiso y el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los ciudadanos del municipio con la educación pública, pese a que no es competencia municipal". Según sus datos, desde 2015, el Ayuntamiento ha destinado 5,8 millones de euros a los colegios, incluyen las actuaciones llevadas a cabo en escuelas infantiles y las obras de la nueva escuelina de la Pola, que sigue sin fecha de apertura por las desavenencias entre el Ayuntamiento y la Consejería sobre quien debe hacerse cargo de los diez mil euros que cuesta la cocina de un centro que, en principio, iba a ponerse en marcha este mes.

"Los trabajos que estamos realizando no son de competencia municipal, porque no es conservación ni mantenimiento. Estamos haciendo un importante esfuerzo por la educación pública", insistió el regidor, quien precisó también que en esa estimación económica próxima a los seis millones de euros "no se incluyen los conserjes que ponemos, la luz, el agua, los suministros que pagamos desde el Consistorio, la limpieza de los edificios o los comedores, que suman otra cantidad importante".

García hizo estas declaraciones durante su visita a las obras de renovación integral del baño de la planta baja de la Escuela de Educación Infantil Peña Careses, en la Pola, que supone un gasto de más de 42.000 euros a las arcas municipales. "Nosotros seguimos trabajando en actuaciones como esta, pero estamos empezando ya a redefinir nuestra política y nuestro presupuesto, porque tenemos muchas cuestiones que atender, como son las inversiones en agua y saneamiento, que sí que son de competencia municipal", concluyó el Alcalde.