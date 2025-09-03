La felicitación de los reyes a Valdesoto, ejemplo de "esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales"

Los reyes don Felipe y doña Letizia han hecho llegar su felicitación al alcalde de Siero, Ángel García, por la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la parroquia de Valdesoto. Ha sido a través de un telegrama, remitido en nombre de la princesa Leonor, y con unas palabras con las que subrayan la labor de la localidad, su "compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación".

El telegrama hace además referencia a las representaciones de los Sidros y les Comedies y al desfile de les Carroces, como un "ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

Tal y como destaca el fallo del jurado, Valdesoto, con 14 núcleos de población y 1.800 vecinos, destaca por la capacidad de su gente para unirse y promover el desarrollo de la parroquia, hecho que "se refleja en una treintena de asociaciones dedicadas al ocio, la cultura, la tradición, el folclore, la gastronomía, el deporte o el medio ambiente".

"Ya en 1915 se crearon la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola y, en 1929, la asociación de ganaderos La Previsora de Valdesoto. La actual asociación de vecinos se creó en 1976 y desde entonces ha desempeñado labores de gran importancia, como la construcción de un centro de salud con aportaciones económicas y de mano de obra local, el diseño de una senda peatonal que recorre el pueblo para dar a conocer fuentes conservadas y recuperadas por los vecinos o la elaboración de un portal en internet con información de Valdesoto. La última agrupación nació en 2005 y, bajo el nombre de Todos Juntos Podemos, aglutinó a representantes de todas las demás para promover la candidatura de Valdesoto al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, aunque desarrolla otras actividades como la recuperación de tradiciones como la foguera de San Xuan. También publicó el libro Valdesoto, del ayer al hoy (2007) y colaboró en la publicación en 2006 de un libro sobre Jovellanos con textos de principios del siglo XX de fray Bernardo Martínez Noval", recoge el texto que acompaña al anuncio de la decisión del jurado.

Los vecinos de Valdesoto han sabido recuperar las tradiciones y preservar su patrimonio artístico y cultural y a través del trabajo colectivo han rehabilitado fuentes, caminos, espacios naturales, casonas, capillas y hórreos, entre otros. En la localidad hay numeroso patrimonio arquitectónico, como el palacio de los Carreño, el palacio de los Camino y la capilla de San Juan Evangelista, la casona de Leceñes, la capilla de los Santos Reyes, la capilla de San Agustín de Castiello y el palacio del Valle, entre otros edificios. Hay además nada menos que 102 hórreos y 53 paneras, se ha recuperado un mercado anual de artesanía en madera desde 1998 y hay concursos de fotografía, pintura rápida y literatura infantil.