Muñó inicia sus fiestas con el pregón de Vidal González Hevia

El presidente de la Asociación Escueles de Muñó -Asecevi , Vidal González Hevia, pregona este viernes las fiestas de Muñó. El acto será a las 12.30 horas y supondrá el inicio de unos festejos que se prolongan hasta el día 8 con un gran programa de actividades.

Tras el pregón, tendrá lugar la bendición inaugural de las celebraciones a cargo de José Santa Clara y la ofrenda de la Asociación de Festejos de Muñó por parte de los romeros y de los niños y niñas que hicieron la primera comunión.

Después habrá sesión vermú con jamón al corte, se podrá disfrutar de cocina casera en la fiesta y a las 20.00 horas se abrirá la inscripción para el tute y el parchís, que comenzará a las 21.00.