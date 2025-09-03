Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muñó inicia sus fiestas con el pregón de Vidal González Hevia

Vidal González, en una imagen de archivo en Muñó.

Vidal González, en una imagen de archivo en Muñó. / Luján Palacios

El presidente de la Asociación Escueles de Muñó -Asecevi , Vidal González Hevia, pregona este viernes las fiestas de Muñó. El acto será a las 12.30 horas y supondrá el inicio de unos festejos que se prolongan hasta el día 8 con un gran programa de actividades.

Tras el pregón, tendrá lugar la bendición inaugural de las celebraciones a cargo de José Santa Clara y la ofrenda de la Asociación de Festejos de Muñó por parte de los romeros y de los niños y niñas que hicieron la primera comunión.

Después habrá sesión vermú con jamón al corte, se podrá disfrutar de cocina casera en la fiesta y a las 20.00 horas se abrirá la inscripción para el tute y el parchís, que comenzará a las 21.00.

"No diré que os llevaré en mi corazón porque nunca habéis dejado de estarlo": así fue la emotiva despedida del cura de La Fresneda

Muñó inicia sus fiestas con el pregón de Vidal González Hevia

Manuel Hevia, promotor de la primera candidatura de Valdesoto a "Pueblo ejemplar": "Se reconoce el trabajo de muchos años por la cultura y las tradiciones"

La felicitación de los reyes a Valdesoto, ejemplo de "esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales"

Cinco burros al galope en la carrera más loca: así fue el gran fin de fiesta en Muncó

Ángel García advierte a Educación: "Debe tratar a los colegios de Siero como es debido"

La Semana de Teatru N´Asturianu cumple 22 ediciones en Carbayín y arranca el viernes: este es el programa completo

Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones de libre concurrencia a deportistas y entidades

