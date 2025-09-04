Derribos en la Avenida de Gijón: este es el proyecto que Siero acaba de poner en marcha en la Pola

El Ayuntamiento de Siero inició este jueves las obras de demolición de una nave en la avenida de Gijón de la Pola. Los trabajos, con un presupuesto de 38.819 euros, suponen el paso previo para la redacción del proyecto de reurbanización de un tramo de esta vía, con el objetivo de mejorar el acceso a la localidad.

La nave a derribar, que técnicamente presentaba un estado deficiente e insalubre, estaba, además, fuera de alineación y retranqueo, lo que hacía que la vía se estrechara en esa zona. La intervención incluye, además del derribo completo de la edificación, la posterior adecuación de la parcela para su correcto acondicionamiento y cerramiento perimetral.

El regidor quiso agradecer a la propiedad "la cesión anticipada del inmueble para poder llevar a cabo esta actuación". Añadió, además, que "lo que buscamos es darle más amplitud a la calle y un formato más urbano y moderno en línea con lo que estamos haciendo en este Siero para vivir".

El objetivo de esta actuación no se centra únicamente en la mejora estética, "sino que también se renovarán todos los servicios de agua, saneamiento y alumbrado y también una mejora en cuanto a accesibilidad, que también tiene mucha importancia", dijo el regidor. En este sentido, García hizo balance de las actuaciones ejecutadas en los accesos a Pola de Siero en los últimos años. "El primero que hicimos fue el acceso de Ullaga, con una inversión de casi dos millones de euros, y, posteriormente, el que hemos hecho desde la minera, que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros".

Se estima que la urbanización del acceso a Pola de Siero por la Avenida de Gijón, de la que "ya se está redactando el proyecto", ascienda a los 900.000 euros y que "las obras puedan empezar el próximo año", detalló.

Siero inicia el derribo de una nave en la Avenida Gijón de la Pola / L. R.

Ahora solo quedarían por acometer las mejoras en los accesos desde El Bayu y desde el Mercado Nacional de Ganados, actuaciones que todavía tendrán que esperar. "Están en mente, pero de momento será difícil que nos dé tiempo y que tengamos recursos para ejecutarlas en este mandato dado que son inversiones de mucha cuantía y que tenemos muchas actuaciones que llevar a cabo en todo el concejo", concluyó.