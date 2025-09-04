"No diré que os llevaré en mi corazón porque nunca habéis dejado de estarlo": así fue la emotiva despedida del cura de La Fresneda

Más de tres décadas ejerciendo como sacerdote en La Fresneda, Bobes y San Miguel de la Barreda, en Siero, lo han convertido en una de las personas más queridas por los vecinos de estas parroquias. Y ese aprecio y respeto que sienten sus feligreses por José Luis Fernández Polvorosa quedó una vez más ayer de manifiesto durante el acto de despedida del religioso, cuyo nuevo destino es Covadonga.El cura agradeció a todos los fieles su presencia y dio gracias a Dios "por haberos puesto en mi camino". Visiblemente emocionado, señaló que "no os voy a decir que os llevaré en mi corazón porque nunca habéis dejado de estarlo".

La iglesia se llenó para un acto que comenzó a las siete de la tarde con la eucaristía diaria, en la que Fernández Polvorosa estuvo acompañado por el vicario episcopal de Oviedo-Centro- Las Cuencas, José Julio Velasco, y por el capellán de los colegios Los Robles y Peñamayor, José Manuel Antuña. "Hemos querido hacer algo más sencillo y familiar y lo hemos preparado durante estos últimos días para que no nos pillara de un día para otro", explicó Carmen Losa, secretaria parroquial de la urbanización sierense.

Sencillo, pero imposible que fuera más sentido. Nadie quiso faltar a la cita. Desde Bobes llegaron Joaquín Arbesú y Manuel Prado. "Nos da mucha pena. Estábamos encantados con él porque es un hombre muy bueno y servicial", señalaron. Algo en lo que también coincidió su vecina Silvia Álvarez, quien añade que "le pedí que me diera su bendición cuando estaba atravesando un problema de salud y no lo dudó un momento". Sus puertas "siempre estaban abiertas para todo el mundo", destacó.

También Ana Terán, Paulino Cueva y Dolores Díaz, todos ellos de San Miguel, reconocieron que "se nos va uno de los mejores sacerdotes que podíamos haber tenido". Y alabaron "su buen humor, su alegría, siempre con una sonrisa y buenas palabras".

Del grupo de mayores de La Fresneda, Cristina de Castro y Marisa Castillo admitieron que "siempre tuvo una relación muy buena con nosotras y nos ayudó en todo lo que pudo". De Castro reconoce que, a través de la experiencia vivida de la mano del cura, "con él se va también una parte de mí".

Asistentes a la eucaristía.

Y es que a sus 93 años, Fernández Polvorosa se caracteriza por ser cercano y familiar. "Cuando uno lleva tantos años en una parroquia, acaba conociendo a la gente y establece con los vecinos unos vínculos que difícilmente se podrán romper", indicó el sacerdote.

El pasado mes de julio, sus feligreses recibieron con gran pesar que el sacerdote diría adiós a Siero tras ser uno de los designados por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, para convertirse en nuevos canónigos de Covadonga, junto a Gonzalo Suárez Menéndez y Luis Alberto Pérez López. Y, aunque él asegura que "está muy ilusionado con esta nueva etapa", reconoce que "echaré mucho de menos todo lo que dejo atrás".

Ayer, durante la homilía echó la vista atrás y recordó cómo fueron los inicios en la parroquia de La Fresneda, "cuando dábamos la eucaristía en un pequeño barracón y mirad ahora todo lo que hemos construido, a pesar de las circunstancias y las vicisitudes que nos encontramos en el camino, hemos conseguido sacar para arriba las cosas".

Alejandra Cuadriello (izquierda) y María José López.

De Siero se lleva "muchísimo cariño". Al fin y al cabo, "han sido muchos años acompañando a los vecinos". "Los he visto, como quien dice, crecer", dijo. Reconoció, además, que "me lo pusisteis muy fácil desde el principio, porque sois geniales".

"Mientras Dios me dé un minuto más de vida, lo dedicaré a servirle a él y a vosotros", aseguró. Y, "aunque ahora me toca intentar servir a la Santina, allí también tendréis vuestra casa, allí estaré para recibiros siempre que queráis".

La misa finalizó con un agradecimiento inmenso. "Solo puedo decir gracias, firme y constantemente", mientras los fieles allí congregados se unían en un sonoro aplauso cargado de emoción por las palabras del adiós del cura.

Tras la misa en la iglesia parroquial de La Fresneda, muchos de los asistentes se reunieron en la planta baja del templo, donde se encuentran los locales parroquiales, para formar parte de una jornada de merienda y convivencia. Tortillas, empanadas, bollos con chorizo, frutos secos y algún que otro dulce formaron parte del aperitivo. Todo ello aportado por los propios feligreses.

"Compartir el momento"

"Cada uno ha traído lo que ha querido y lo que ha podido, porque, en realidad, de lo que se trata es de compartir este momento juntos", apuntó Carmen Losa.

Muchas lágrimas derramadas, tanto por los vecinos como por el propio sacerdote, que se fundió en un abrazo con todos aquellos que se acercaron a despedirse de él de manera más individualizada.

Y es que los vecinos de La Fresneda, San Miguel de la Barreda y Bobes, así como de Viella, donde también ejerció durante 22 años, coinciden en que José Luis Fernández Polvorosa "es una persona única, caracterizada por su humildad y su comprensión, y será muy difícil sustituirlo".