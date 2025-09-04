"Se reconoce el trabajo de muchos años en Valdesoto por la cultura y las tradiciones"

Manuel Hevia García fue el ideólogo y promotor de la primera candidatura de Valdesoto a "Pueblo ejemplar de Asturias". Transcurridas dos décadas desde entonces, este vecino de 86 años de edad vivió el pasado martes uno de los días más felices y emocionantes de su vida, al confirmarse la concesión del galardón. "Supone reconocer el trabajo de todo un pueblo por mantener sus tradiciones, su cultura y una centenaria trayectoria de asociacionismo", subraya Hevia, que no para de recibir felicitaciones de sus vecinos.

-¿Cómo se originó la candidatura de Valdesoto a "Pueblo ejemplar de Asturias"?

-Fue en 2004, en enero o febrero. Un día que nevaba bastante se hizo una asamblea en la iglesia, que estaba abarrotada. A mí me habían propuesto para presidir "Todos juntos podemos", entidad en la que estaban representadas las 25 asociaciones que entonces había en el pueblo. Acepté y fue entonces cuando se decidió hacer la candidatura. Pasamos sobres por todos los pueblos de la parroquia para que cada vecino aportase lo que pudiese y sacamos 12.500 euros. La idea surgió del pueblo, no es de nadie. Salió de la gente, de la colaboración de todos los vecinos, que siempre apoyaron esta iniciativa.

-Decisión tomada y a trabajar para convencer al jurado...Pues sí.

-Un grupo de vecinos nos pusimos a ello con el dinero que habíamos recaudado, que no era poco. Tuvimos una reunión en el Ayuntamiento y presentamos una serie de propuestas para mejorar el pueblo. El apoyo fue total. El entonces alcalde, Juan José Corrales, nos respaldó incondicionalmente. Empezamos a hacer sextaferias, entre ellas la del campo de la Iglesia, se arreglaron caminos y un montón de cosas más. También hubo una presentación oficial de la candidatura en el paseo de los Álamos de Oviedo e hicimos un libro sobre Valdesoto que iba firmado por todos los vecinos. Según me comentaron personas que estaban allí, en 2005, primer año que nos presentamos, ganamos la primera votación del jurado, pero nos tumbaron al final.

-¿Mucha decepción?

-Hicimos una fiesta increíble, pese a no haber ganado. La gente trajo comida, cenamos juntos, hubo música...Vino Corrales y hasta me obligaron a hacer un discurso, lo que aproveché para dar las gracias a todo el pueblo.No se rindieron, pese al reves...Eso nunca. Hicimos muchísimas cosas más, como la foguera de San Xuan o la fiesta Valdesoto de Antañu, que era la representación de la vida tradicional del pueblo. Todo eso ayudó al éxito final.

-¿En qué se basaba principalmente la candidatura?

-En la historia del pueblo. Valdesoto tiene una trayectoria centenaria de asociaciones. La primera fue un sindicato católico de ganaderos. A partir de ahí se fueron creando un montón. Esto es algo que nunca se perdió, como tampoco se perdieron les comedies. Recuerdo que siendo yo un niño se celebraban en la bolera de mis abuelos. Ese interés por hacer actividades, por el teatro o la música, siempre lo viví en Valdesoto. Lo que hicimos con la candidatura fue recopilar esas actividades que desarrollaban las 25 asociaciones de todo tipo que funcionaban aquí. Ninguna otra parroquia rural tenía un tejido asociativo semejante. Entre las iniciativas que se pusieron en marcha estaba, por ejemplo, un concurso de pintura que nos permitió tener una notable pinacoteca.

-¿Llegó a perder la esperanza de lograr el reconocimiento?

-Tengo 86 años y alguna vez pensé que iba a morir sin verlo. Cuando me dijeron que habíamos ganado la emoción fue enorme

-¿Cómo se enteró?

-Me llamó Pergentino Martínez, que es el alma de todo esto. Me preguntó que dónde estaba y le dije que en la Pola. Me pidió que fuese para Leceñes y ya supe que habíamos ganado. La celebración fue tremenda.

-¿Mereció la pena el esfuerzo y la espera de dos décadas?

-Totalmente. Este pueblo tiene cierto orgullo. No se deja amilanar jamás. Nunca perdemos la esperanza. Siempre se luchó, y yo creo que seguiremos haciéndolo, por mejorar Valdesoto

-¿Qué supondrá el premio y la visita de la Familia Real?

-Creo que se reconoce de alguna manera lo que es Valdesoto. Y lo que hizo y hace por mantener sus tradiciones, su cultura y su asociacionismo, que es importantísimo, porque sin eso un pueblo no funciona. El premio reconoce una trayectoria cultural, que aquí es muy fuerte y que nunca se ha perdido. Es un orgullo que se distinga ese trabajo tradicional de muchos años. Y una cosa muy importante es que los niños han ido incorporándose. Tenemos la suerte de tener unos críos que actúan con los sidros y les comedies. También hay una juventud que trabaja por Valdesoto y que lo vive con la fuerza con la que lo vivimos nosotros en nuestro tiempo. Por cierto, los niños van a representar les comedies ante la Familia Real. Será algo muy emotivo para todos los vecinos.

-¿Ya pensó qué le va a decir a la Princesa?

-Que todo lo que estará viendo y viviendo, lo que recibe de Valdesoto, surge del esfuerzo de muchos años por conservar nuestras tradiciones y nuestra cultura. De un pueblo que nunca perdió la esperanza, ni dejó de preocuparse por la conservación de su patrimonio. También quiero aprovechar para agradecer el premio a la Fundación Princesa de Asturias y para dar ánimos al resto de candidaturas presentadas.