El PP de Siero culpa al alcalde de que no esté abierta la nueva escuelina de la Pola

El portavoz del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, ha culpado este miércoles al alcalde, el socialista Ángel García, y a todo su equipo de Gobierno, del retraso de la apertura de la Escuela Infantil de Pola de Siero, "Los Polesinos", ubicada en el edificio del antiguo Cinema Siero. Según el popular, "por 10.000 euros que faltan para costear las instalaciones de la cocina no se sabe, ni se puede predecir, la fecha de la puesta en funcionamiento de un equipamiento que daría servicio a más de 60 alumnos por año".

El portavoz del PP acusa también al alcalde de "ocultar que conocía que la subvención concedida en el 2022 por el Principado de 340.000 euros (300.000 euros para invertir en el inmueble y 40.000 para el equipamiento y mobiliario) era una simple ayuda y que, por lo tanto, ya entonces sabían que no abordaba la totalidad de la adecuación del inmueble, mobiliario e instalaciones". En este sentido, culpa al equipo del Gobierno municipal de haber adjudicado "tan solo 39.999 euros para cubrir los costes de adquisición del mobiliario, sin poner un solo euro adicional".

No obstante, hay que señalar que la construcción de la escuela polesa ha costado 2.358.000 euros. De ellos, el Principado aportó 340.000 euros. El resto se financió con ayudas de fondos Next Generation (921.000 euros) tramitados por el Ayuntamiento, mientas que el resto, 1,1 millones de euros, fueron aportados por Siero con cargo a recursos municipales. A ello se suma que el edificio del antiguo Cinema Siero también fue aportado por el Ayuntamiento: en su día fue comprado por el ente municipal con un coste de 500.000 euros.

Las posturas ahora están enrocadas sobre quién debe pagar los 10.000 euros que costaría la cocina. La última intervención fue para dotar de mobiliario al espacio: en él se gastaron 40.000 euros que también fueron aportados por el Ayuntamiento, y de ahí que ahora haya discrepancias sobre si se debe seguir pagando con cargo a las arcas del Ayuntamiento sierense.

Berros asegura que "el edificio es de titularidad municipal", y, siendo así, "municipales son también su mobiliario e instalaciones, cocina incluida", defiende el portavoz del PP para quien, por ese motivo, "es al Ayuntamiento a quien le corresponde sufragar el importe necesario para que las actuaciones en la cocina del inmueble estén terminadas y en adecuada disposición para la correcta apertura del centro".

Ante esta situación, para Juan Luis Berros, "la culpa de no estar abierta la nueva escuelina en el presente ejercicio escolar y de que el servicio tenga que seguir prestándose en unas instalaciones insuficientes, como ocurre en la actualidad, es solo y exclusivamente del actual equipo de Gobierno municipal, y eso lo tienen que conocer con claridad los habitantes del concejo".

El portavoz popular afirma que "las obras de rehabilitación del antiguo cine de la Pola Siero para dedicarlo a escuela infantil continúan acumulando retrasos" y recuerda que "un año después de recibir la subvención del Gobierno autonómico, en julio del 2023, el alcalde anunciaba que las obras estarían ejecutadas en ocho meses. Pero no fue hasta dos años después, en junio de 2025, cuando el alcalde volvía a pronunciarse ante dicha inversión anunciando que acababan de adjudicar el mobiliario para que en plazo de poco más de un mes pudiera estar despachada la instalación para su cesión al Principado de Asturias". "Se desenmascara la verdadera responsabilidad en todo este hacer", apuntó.