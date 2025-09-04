El Sipla carga contra el alcalde de Siero por las estadísticas de criminalidad: "Le gusta mofarse de la Policía Local y sentirse como un ser superior"

El Sindicato Independiente de Policía Local (Sipla) carga contra el alcalde de Siero, Ángel García. "En el municipio de Siero, cuarto en población del Principado, estamos asistiendo a una situación de extrema gravedad en relación con la Policía Local y que afecta directamente a la seguridad ciudadana, cuyo único responsable es el regidor de Siero, al que le gusta salir en los medios con pistolas de agua y muñecos, mofándose de la Policía Local y sentirse como un ser superior en los plenos diciendo que los mínimos de este servicio policial son cero agentes. Al no poder disolver legalmente la Policía Local, ha emprendido una campaña de hostigamiento y desprestigio hacia este cuerpo, esencial para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana", señala en un comunicado el sindicato.

Asegura el colectivo que "esta política de odio y hostigamiento se traduce, principalmente, en hechos concretos y muy preocupantes", como que "llevamos 3 meses sin jefe, no habiendo ningún mando policial que gestione el servicio policial, incumpliendo el alcalde su obligación de proveer una jefatura operativa". El sindicato indica además que se cierran "las dependencias policiales de Lugones no existiendo por tanto Policía Local en dicha localidad y sus alrededores" y que hay "una fuga de agentes hacia otros municipios ante la situación insostenible de hostigamiento laboral".

Señala asimismo el Sipla que "es continuo ver al alcalde en los medios de comunicación menospreciando la labor de la Policía Local, afirmando que nuestras competencias podrían ser desempeñadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil". Tras referirse a que la labor preventiva de la Policía Local "ha desaparecido por culpa del alcalde" afirman que los datos sobre criminalidad del Ministerio del Interior "colocan a Siero como el municipio de Asturias con el mayor incremento" y "dentro de los cinco municipios de España donde ha crecido más".

El balance sobre criminalidad del Ministerio de Interior recoge los datos registrados en el primer semestre de 2025 y lo compara con el mismo periodo del año anterior. Según este informe, en la categoría de criminalidad convencional (considera todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio cíber), Siero contabilizó de enero a junio 927 casos frente a los 737 del primer semestre de 2024, lo que implica un auge del 25,8 por ciento.

El alza es el más relevante entre los cinco concejos asturianos que se citan en este balance. El segundo en el que más sube es Mieres, que con 498 casos en el primer semestre de 2025 sube un 13,4 por ciento respecto al año pasado. En Gijón, con 3.734 casos, el auge es de un 4 por ciento, mientras que en Oviedo, con 2.738, desciende un 4,4 por ciento. Baja también en Langreo, con 566 casos y un descenso del 2,6 por ciento.