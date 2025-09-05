El alcalde de Siero, sobre el Sipla: "Su conducta es más propia de una organización criminal que de un cuerpo policial"

"La conducta que tiene el Sipla es más bien propia de una organización criminal que de un cuerpo policial". Así se ha manifestado el alcalde de Siero, Ángel García, ante las acusaciones vertidas por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla) en las que afirma que "la tasa del aumento de la criminalidad en el concejo es culpa de la campaña de hostigamiento que el regidor ha emprendido contra el cuerpo".

En primer lugar, García ha querido aclarar que "los competentes en materia de seguridad ciudadana son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil en el caso de Asturias". "Es decir, que si hay un índice que suba o que baje, los responsables son ellos", añadió. En este sentido, declaró que "estoy muy orgulloso y satisfecho, no hoy, sino desde que soy alcalde, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, por el trabajo impecable que hacen en Siero, gracias al cual gozamos de un municipio muy seguro y de muy buena convivencia".

Ante la afirmación del sindicato de "llevar tres meses sin jefe", el alcalde de Siero es claro y contundente. "El jefe soy yo", sentenció. Ángel García aclaró que, además, que en "los ayuntamientos, el jefe de la Policía Local, por ley, es el alcalde"." Así que jefe tienen. Otra cosa es que no les guste, cosa que me alegra", valoró.

En su opinión, "lo que deberían hacer es trabajar, que tienen un salario muy bueno, un trabajo muy cómodo y encima se jubilan a los 59 años con el cien por cien". "Lo que deberían hacer es aportar algo a la sociedad que con tanto esfuerzo les pagamos en sueldo", concluyó Ángel García.