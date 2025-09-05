Comienza la reparación de la senda del Nora: estas son las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Siero

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado ya las labores de reparación de los desperfectos de la senda del Nora a su paso por Colloto, que se suman a las que se llevarán a cabo también en Pola y Lugones. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, han sido visitados este viernes por el alcalde, Ángel García; y el concejal de Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa.

El proyecto contempla cuatro actuaciones. La primera de ellas sería la reparación de un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto afectado por la caída de un árbol de grandes dimensiones que ha arrastrado el talud en el que se encontraba. Para ello, se construirá un muro de carriles hincados y traviesas, se reconstruirá el firme de la senda y del talud contra el río y se repondrá la valla de madera.

Otra de las iniciativas es la ejecución de una losa de hormigón armado en un tramo 34 metros de largo que presenta grietas en el pavimento y asentamiento del talud contra el río. Se repondrá el firme de aglomerado en caliente y se construirá una escollera de contención en el último tramo de 12 metros que carece de ella.

En cuanto al paso del recorrido por Pola de Siero y Lugones, se procederá a la retirada de un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de La Pola y el hormigonado del espacio que ha dejado en la estructura y la reposición de 64 tramos de valla de madera de protección en la senda de La Cebera, en Lugones, a su llegada al núcleo de El Cueto.

El regidor explicó que el primer edil explicó que "son labores de conservación y mantenimiento en una senda muy transitada y requiere tanto de las tareas de mantenimiento diario como de intervenciones puntuales en el firme o en hundimientos". En este sentido, a este tipo de actuaciones se suman también "la limpieza de los ríos, en la que cada año invertimos, junto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, más de 150.000 euros".

García avanzó que "también están en marcha nuevas ampliaciones, como la del tramo en El Berrón-Hevia, con una inversión de 900.000 euros, que se encuentra actualmente en fase de expropiaciones". El objetivo es que "la senda permita desplazarse desde El Berrón hasta Lugones o La Fresneda, y viceversa. Son sendas muy valoradas por los vecinos, y que contribuyen a que Siero sea un concejo más atractivo para vivir, ya que ofrecen espacios para pasear o hacer deporte", concluyó el alcalde.