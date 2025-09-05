Movimiento en el palacio de Aramil con los trabajos previos a la rehabilitación: estos son los usos que se baraja dar al edificio

Movimiento en el palacio de Aramil, en Siero, donde sus nuevos propietarios, los hermanos García Peón, han iniciado los trabajos de limpieza y desescombro en la emblemática edificación. Es la tarea inicial, necesaria antes de hacer cualquier otra cosa y la que tienen autorizada. El paso siguiente es presentar el proyecto de conservación del edificio, es decir, el plan para arreglar cubiertas y paredes del inmueble para que no siga deteriorándose. Los dueños esperan registrarlo en unos 15 días en la Consejería de Cultura, de quien depende aprobarlo por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC). Una vez se reciba luz verde de Cultura, podrán iniciar esta fase de recuperación básica de la construcción.

El acondicionamiento para los futuros usos que pueda albergar se impulsaría más adelante, pero ya hay una idea de a qué se destinará. En principio, se baraja que sea un espacio para eventos en su planta baja y dedicado a hotel en la primera.

Los hermanos, ayer, en uno de los laterales del edificio. / P. T.

El trabajo que se está efectuando es una tarea muy preliminar, pero la alegría en el pueblo al ver que el palacio se va a salvar de la ruina es palpable e incluso los vecinos se acercan estos días por allí para asistir al comienzo de una nueva etapa para esta edificación que es joya del patrimonio sierense y orgullo local.

Cinco estrellas

Solo la limpieza y desescombro y el proyecto de conservación que venga después, una vez lo autorice Cultura, podrían tener un coste que ronde los 1,8 o 2 millones de euros. Es una estimación, porque todavía no se ha calculado con total precisión y, además, durante estas labores de limpieza se está comprobando que "hay bastante estructura, madera antigua que creemos que se va a poder aprovechar para meter la menor cantidad de materiales nuevos, que es lo que queremos en la medida de lo posible", explica José Ramón García Peón.

Detalle de una de las fachadas. / P. T.

En un futuro próximo, la familia propietaria, empresarios con distintos negocios en Siero, quiere destinar la parte baja del palacio a eventos como bodas. Se empezaría por ahí y luego por los usos hoteleros, para un establecimiento, en principio, de cinco estrellas. Los dueños mantendrán siempre la propiedad del palacio, pero valoran ceder la gestión de lo que se destine a alojamiento a alguna cadena o firma del sector interesada.

Escudo del palacio. / P. T.

"Nuestra primera intención es darle estos usos, pero vamos a ver ahora qué va resultando. Si por el camino surgen otras opciones también las valoraremos", destaca José Ramón García Peón, teniendo en cuenta que este tipo de inmuebles y su entorno también pueden ser aptos para iniciativas como residencias o apartamentos para mayores, por citar solo dos ejemplos.

Deja claro eso sí, que no van a vender. "No vamos a hacer ninguna especulación, es decir, no queremos vender. Lo que queremos es primero conservarlo y después rehabilitarlo. Y mantener la propiedad", añade quien también tiene claro que será una actividad que genere empleo y dinamice la zona, con vivienda unifamiliar de nueva construcción en los últimos años y donde la noticia de que el palacio se va a rehabilitar ya anima aún más el mercado inmobiliario en el entorno.