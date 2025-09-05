El PP de Siero pide que se amplíe el polideportivo de Lugones: "Las instalaciones se han quedado pequeñas"
Graciela Velasco propone que se incorpore más maquinaria, nuevas zonas de entrenamiento y que se diversifique la oferta de clases colectivas
El Partido Popular de Siero reclama que se amplíe el polideportivo de Lugones. “La medida responde a una necesidad creciente de los vecinos, ya que las actuales instalaciones se han quedado pequeñas para la alta demanda de usuarios”, destaca la concejala Graciela Velasco. Propone que además se incorpore más maquinaria, nuevas zonas de entrenamiento y la posibilidad de diversificar la oferta de clases colectivas en las instalaciones.
La edil popular explica que el actual espacio “no es suficiente para albergar a todos los usuarios, generando aglomeraciones y dificultando el uso adecuado de los equipamientos deportivos”. Y subraya que “los vecinos de Lugones merecen unas instalaciones deportivas a la altura de sus necesidades y que fomenten un estilo de vida saludable”.
Los populares entienden que la ampliación del gimnasio “es una inversión esencial para el bienestar de la comunidad” para disponer de una zona de entrenamiento "más amplia que permita a los usuarios realizar sus rutinas sin esperas ni incomodidades”.
