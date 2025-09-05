Vidal González inaugura las fiestas de Muñó con un emotivo pregón: "Tenemos que promover la buena convivencia entre los vecinos"

Vidal González tenía cuatro años cuando asistió por primera vez, o, al menos, eso recuerda, a las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Muñó (Siero). "Llovía mucho y, aunque los recuerdos son muy confusos, yo sentí que algo pasaba fuera de lo normal", contó. "Era un niño, pero todos los detalles me hacían ver que la fiesta era algo importante para los mayores", dijo. Desde entonces, no ha pasado ni un solo año en el que el presidente de la Asociación Escueles de Muñó -Asecevi formara parte de ellas. De todo esto y mucho más habló este viernes en el pregón que ofreció como inauguración de las fiestas patronales de la localidad.

Durante su discurso, muy emotivo, no pudo evitar acordarse de "personas que, aún no siendo nacidas aquí hicieron grandes cosas por el pueblo, y ahora nos faltan". Entre ellos nombró a Aurelio el de Casa Gerónimo, "que dejaba sus praos para celebrar la fiesta aunque afectara a la recogida de hierba", a "Manolo los Ablanos, "que era de Cabranes, pero se encargaba de solicitar los permisos", o de "Rogelio, que aunque era de Villaviciosa y no vivía aquí, venía con su mujer todos los fines de semana y mientras fue presidente de la asociación de fiestas siempre cogía sus vacaciones por estas fechas porque había mucho que hacer".

González indicó que, actualmente, se encuentra renovando la exposición fotográfica que tienen en las escuelas y reconoció que "cuando echo la vista atrás, veo todas las horas que invierto, pero mirando las imágenes también pienso en todos aquellos que me apoyaron y me ayudaron". Muchos de ellos ya no están, "pero sí sus fotografías y sus recuerdos". Por eso, su gran esperanza es que "la Asociación Escueles de Muñó, cuando a mí se me acabe la pila, tengan relevo y que alguien se encargue de mirar por ellas y por todo lo que albergan en su interior".

Señaló también que es labor de los vecinos "seguir manteniendo todas estas tradiciones y promover una buena convivencia entre nosotros basada en la honestidad, el respeto mutuo y la empatía". La comisión de festejos obsequió al presidente de Asecevi con un pañuelo bordado con su nombre, acto que, a partir de este año, continuarán haciendo con todos los pregoneros.

Una vez que Vidal González terminó su discurso, los asistentes se dirigieron a la Iglesia de San Juan para asistir a la bendición de la mano del párroco José Santa Clara. Una de las novedades de esta edición es la elaboración de un manto bordado con el que se vestirá a la imagen de la Virgen para salir en procesión el próximo lunes. Sonia Rodríguez, vecina de la zona, explicó que "es la primera vez que lo hacemos porque es la primera vez que un grupo de siete personas, bien económicamente o bien con el diseño y la confección, han colaborado para que esto sea posible".

Las celebraciones, que continuarán hasta el día 8, siguen este sábado con una misa en honor a San Antonio, juegos populares organizados por la propia comisión de fiestas, y la primera verbena a cargo del Trío Fusión y Dj Dany.