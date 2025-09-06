Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval

Al regidor le surgió la oportunidad hace unos meses y, finalmente, "tramitamos con el Ministerio de Defensa la posibilidad de acudir"

Ángel García, en Cabo Noval, en una imagen de un acto en el acuartelamiento de Siero en 2022.

Ángel García, en Cabo Noval, en una imagen de un acto en el acuartelamiento de Siero en 2022. / CABO NOVAL.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

El alcalde de Siero, Ángel García, celebrará el Día de Asturias en Eslovaquia, acompañando a 300 miembros del regimiento de Cabo Noval (Siero) que se encuentran allí en una misión de la OTAN. Así lo avanzaba este sábado el propio regidor quien asegura que le hace "mucha ilusión este viaje".

"Hace poco llegaba de vuelta el coronel Jesús Martínez, que había estado como jefe de todo el operativo y había surgido la oportunidad hace meses ya de ir a acompañarles", recordó García. Finalmente, "hemos tramitado la autorización, me han invitado y hemos tramitado con el Ministerio de Defensa la posibilidad de pasar con ellos la jornada del 8 de septiembre".

La iniciativa partió del propio alcalde. "Tengo una excelente relación con el regimiento y en una de las reuniones, coincidió que nos habían solicitado colaboración para enviar unas cajas de sidra para celebrar el Día de Asturias allí". Desde el Ayuntamiento, aprovecharon uno de los viajes de envío de material para mandarles un suministro de sidra Muñiz.

"Es una manera de reconocerles la importante labor que realizan y también lo mucho que aportan al concejo", apuntó Ángel García. Recordó, además, que "es uno de los principales centros de trabajo de Siero, después del centro comercial Parque Principado". Actualmente, en el Acuartelamiento Cabo Noval trabajan un total de 1.200 personas.

Ángel García emprenderá su viaje este domingo hasta Budapest (Hungría), donde le irán a recoger para trasladarle al punto donde se encuentran los soldados y celebrar con él un día tan señalado para los asturianos como es el 8 de septiembre.

