Siero ampliará el polideportivo de Lugones, avanza el Alcalde

El Ayuntamiento de Siero redactará un anteproyecto para la ampliación del polideportivo municipal de Lugones con cargo al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal (PDM) para el próximo año. Así lo avanzó ayer el alcalde, Ángel García, durante su visita a la piscina climatizada de las instalaciones de la localidad, que reabrió.

García anunció que será el próximo jueves, durante la reunión del Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, cuando el equipo de gobierno lleve el proyecto de presupuestos para el organismo autónomo para 2026. "El importe ha alcanzado los 5,5 de euros, de los cuales el Ayuntamiento tiene que hacer una transferencia de, aproximadamente, el 63 por ciento. Esto es alrededor de 3,4 millones de euros, que se mantiene en las líneas del ejercicio anterior", explicó, acompañado del director del patronato, Virginio Ramírez.

Partidas

Entre las partidas que estarán incluidas, además de la ampliación del polideportivo de Lugones, se encuentran las obras en la depuradora de la piscina exterior de Lieres, con un importe de 90.000 euros, o el suministro de maquinaria para los gimnasios, que asciende a 60.000 euros.

En cuanto a las labores de ampliación del equipamiento municipal, Ángel García indicó que "aquí tenemos una demanda importante con el gimnasio que se ha quedado muy pequeño y que nos está mermando sobre todo en la capacidad de captar nuevos socios en esta zona del concejo". "En el patronato tenemos un gran potencial pero estamos muy limitados por las instalaciones de los gimnasios", dijo.

La intención, basándose en un anteproyecto realizado ya con anterioridad, es "unir el edificio de la piscina climatizada con el edificio del gimnasio, con un edificio en la parte central que una a los dos y racionalizando los usos y los accesos y reduciendo los costes".

El PP solicitó que se acometiera esta ampliación hace unos días. García apuntó que "si hasta ahora no se había acometido esta obra es porque el importe superará los 2 millones de euros y la intención es buscar su financiación en los próximos ejercicios".

Ángel García recordó "el gran esfuerzo y compromiso del Ayuntamiento de Siero con el deporte y con la mejora de las instalaciones municipales" del concejo y con las inversiones destinadas a lograr que se dé un "mejor servicio a todos los usuarios".