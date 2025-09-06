Siero saca ya a contratación la obra del nuevo acceso a Parque Principado: "Trabajamos hasta que dimos con la solución definitiva"

Hace justo una semana que se conocía la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de conceder el permiso para la ejecución de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado. Y el Ayuntamiento de Siero no ha esperado para licitar la obra, que sufragará con fondos propios para resolver el problema de los atascos en la zona, tras 25 años sin soluciones a esta situación creada por las grandes afluencias de tráfico que genera el centro comercial de Paredes. Ayer, el alcalde, Ángel García, anunció que la construcción de la glorieta sale ya a contratación por un importe de 872.044, 06 euros.

Las empresas interesadas en hacerla podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de septiembre y, una vez adjudicados los trabajos, estos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. De este modo, si no hay contratiempos, la nueva glorieta de acceso a Parque Principado estaría terminada en la primera mitad del año próximo, estimación que coincide con la que inicialmente había hecho el gobierno sierense.

Bulevar de los manzanos. / P. T.

"Se trata de una actuación largamente demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que va a poder hacerse realidad. El Ayuntamiento había reservado ya una partida en el presupuesto y hemos trabajado en distintos proyectos y estudios de tráfico hasta dar con la solución definitiva", destacó ayer el regidor sierense.

Proyecto preparado

El Ayuntamiento tomó la iniciativa de analizar de qué modo podrían resolverse los problemas de embotellamientos en los accesos al eje comercial de Paredes y tras dar con una opción que consideró viable solicitó el permiso al Estado, del que depende el mallado de infraestructuras de alta capacidad que atraviesa Siero. Una vez el ministerio le autorizó, cosa que ocurrió la semana pasada, ha sacado a licitación la construcción de la glorieta, pues ya tenía preparado el proyecto para proceder con rapidez.

La solución que se va a aplicar consiste en la reforma del enlace de Granda oeste (salida 30 de la A-64), que modificará el acceso desde la autovía a esta zona industrial de Siero y al área comercial de Paredes.

Zona de parque infantil en el centro comercial. / P. P.

El proyecto contempla la construcción de una nueva glorieta en el brazo norte de este acceso, lo que "permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la citada zona industrial", destaca el Ayuntamiento.

Rampa, stop y carriles

La nueva glorieta se construirá en las inmediaciones de la gasolinera del enlace de Granda oeste, de manera que se eliminarán los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la autovía, y que a su vez congestionaban más el tráfico en este punto. En este nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo.

Según los detalles que hasta la fecha se han avanzado sobre el proyecto, la iniciativa, además de absorber el tráfico desde Siero con una glorieta de dos carriles, también eliminará el stop actual que permite la incorporación de los conductores que acceden a Parque Principado desde Oviedo.

Para estos se adecuará un nuevo carril que los llevará directamente al vial de acceso a Parque Principado a través de un pequeño "by pass" o que también permitirá circular hacia la rotonda de la Central Lechera de forma directa.