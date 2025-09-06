Tortillas de campeonato y de récord en Celles, con treinta parejas a concurso en la fiestas de la localidad de Siero

Otro año más las fiestas de Celles contaron con su ya famoso concurso de tortillas. Y con este ya van seis ediciones. Desde la Asociación de Festejos, que organiza el campeonato, indicaron que "esta vez hemos ampliado un poco más el límite de parejas para que nadie se quede sin poder hacerla". Así, en esta ocasión, el aforo máximo era de 30 parejas, todo un récord en el evento que, hasta ahora, contaba con la veintena.

Tanto los ingredientes como el material está proporcionado por la propia organización. Patatas, cebolla, huevos, aceite y sal. Nada más y nada menos. "Toda aquella tortilla que esté elaborada con algún otro ingrediente quedará inmediatamente eliminada", apuntan. Antes de comenzar, unos consejos. Lo más importante, aquello relativo a la seguridad. "Tened cuidado con no quemaros y con los cuchillos, que sí que cortan y bastante", advirtió la presidenta de la comisión, Sandra Casielles. Les aconsejó, además, que se tomaran las cosas con calma. "No hay ninguna prisa, porque el tiempo no cuenta, lo importante es que la tortilla tenga buena presentación y buen sabor", indicó.

Pelayo Espina fue uno de los participantes más jóvenes. Con doce años, acudió al concurso con su madre, Verónica García, desde El Entrego. "Es la primera vez que participamos, aunque siempre venimos a verlo porque Celles es el pueblo de mi cuñado, así que esta vez nos hemos animado". Al igual que Diana Hernández, de Madrid; y Laura Rapallo y Alberto López, de Gijón. Todos ellos llegaron de la mano de Andrea Orviz. "Mi abuela es de aquí y les he convencido a todos para venir".

Llamaron la atención Nani Álvarez y Agustín Jiménez, "Carry". La primera de Celles y el segundo de Forfontía (Siero) llegaron al concurso ataviados con batas escolares, un gorro de ducha de microfibra y unas gafas navideñas. "Nosotros no venimos a ganar, venimos a hacer comedia y a pasarlo bien", señalaron. Las amigas Carla Hevia y Leire López también participaron, aunque con pocas esperanzas. Con 15 y 16 años de edad recuerdan que "el año pasado quedamos las últimas porque se nos quemó por un lado y se nos olvidó echarle sal". Con todo, ellas siguen participando porque "nos los pasamos muy bien", aunque reconocen no haber vuelto a hacer una tortilla desde la pasada edición.

El ganador se hizo con una cena para dos personas en El Culetín, en Pola de Siero. Un juego de sartenes, un saco de patatas y una docena de huevos fueron los premios para el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.

En la jornada del domingo, tendrá lugar la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario y la procesión del Ramu, que se trasladará hasta el prao de la fiesta para su subasta. El método utilizado es el de la Alaja Santa, por el cual, el número ganador es el anterior a la salida de la imagen de la Virgen. A continuación, dará comienzo la tradicional corderada y Dj Pika y Dúo Vibe pondrán el punto y final a las celebraciones de este año.