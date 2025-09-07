Corderada descomunal en Celles, que cerró sus fiestas con un banquete para más de 700 personas

La parroquia de Celles, en Siero, puso punto y final a sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario con la celebración de la tradicional corderada. Pedro Hevia, jefe asador de El Culetín (Pola de Siero) fue el encargado, con su equipo, de asar las 56 piezas de cordero y los 800 criollos para las más de 700 personas que degustaron el menú bajo la carpa.

Además, a estas raciones se les suman las cerca de 170 de carne guisada que también fueron preparadas para la ocasión. La jornada arrancó con la misa por los socios fallecidos y la llegada del ramu al prao que se sorteó antes de la comida por el tradicional método de la "Alaja Santa".